Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 6 octobre
Au 6 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été communiqués selon les différentes capacités de stockage et coloris. Les appareils sont proposés en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM.
L'iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM avec 256 GB de stockage est vendu à 1589 dollars en coloris Silver, Glacier et Black. La version Burgundy coûte 1639 dollars. Le prix de l'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage est de 1899 dollars, et le modèle avec 1 TB de stockage est à 2899 dollars.
iPhone 18 du Pro Max La version 256 GB Black est proposée au prix promotionnel de 1699 dollars. Le modèle Silver coûte 1749 dollars, le Glacier 1779 dollars et le Burgundy 1829 dollars.
L'iPhone 18 Pro Max avec 512 GB de stockage est vendu en version Black à 1999 dollars, Silver à 2179 dollars, Glacier à 2099 dollars et Burgundy à 2149 dollars. Le prix de la version avec 1 TB de stockage est de 2699 dollars.
Dans les variantes SIM+eSIM, l'iPhone 18 Pro 256 GB est proposé à 1579 dollars en Silver, 1599 dollars en Glacier, et 1649 dollars en Black et Burgundy. La version 512 GB est à 2049 dollars, et le modèle 1 TB à 2999 dollars.
L'iPhone 18 Pro Max avec 256 GB de stockage est vendu en version Glacier à 1899 dollars, Black au prix promotionnel de 1829 dollars, Silver à 1849 dollars et Burgundy à 1939 dollars.
Le Pro Max avec 512 GB de stockage coûte 2139 dollars en version Black, 2199 dollars en Silver, 2149 dollars en Burgundy et 2199 dollars en Glacier. Le prix du modèle avec 1 TB de stockage est indiqué à 2699 dollars.
Selon les informations, les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Les prix indiqués correspondent à la date du 6 octobre 2026.
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