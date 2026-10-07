Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobre

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Prix des iPhone 18 Pro et Pro Max au 7 octobre

Les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, selon les différentes capacités de stockage et couleurs, ont été mis à jour au 7 octobre 2026. Les appareils sont proposés en variantes eSIM+eSIM et SIM+eSIM.

L'iPhone 18 Pro en version eSIM+eSIM avec 256 GB de stockage est vendu au prix de 1589 $ pour le modèle Silver, 1579 $ pour le Glacier, 1589 $ pour le Black et 1639 $ pour le Burgundy.

Le prix de l'iPhone 18 Pro avec 512 GB de stockage est fixé à 1899 $, et la version 1 TB à 2899 $.

iPhone 18 Pro Max Le modèle 256 GB Black est proposé au prix promotionnel de 1699 $. La version Silver coûte 1749 $, la Glacier 1779 $ et la Burgundy 1799 $.

L'iPhone 18 Pro Max en version 512 GB est vendu à 1999 $ pour le Black, 2149 $ pour le Silver, 2099 $ pour le Glacier et 2149 $ pour le Burgundy. Le prix du modèle 1 TB est de 2699 $.

L'iPhone 18 Pro en version SIM+eSIM avec 256 GB est proposé en Silver à 1579 $, en Glacier à 1589 $, et en Black et Burgundy à 1649 $. La version 512 GB est à 2049 $ et le modèle 1 TB à 2999 $.

La version 256 GB Glacier de l'iPhone 18 Pro Max est vendue à 1849 $, le modèle Black au prix promotionnel de 1819 $, le Silver à 1829 $ et le Burgundy à 1899 $.

La version 512 GB du Pro Max coûte 2139 $ pour le Black, 2199 $ pour le Silver, 2149 $ pour le Burgundy et 2199 $ pour le Glacier. Le prix de la version 1 TB est de 2699 $.

Les prix peuvent varier quotidiennement. Les informations fournies sont valables au 7 octobre 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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