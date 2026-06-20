Partenariat Google et Samsung : mises à jour système cruciales pour les smartphones Galaxy

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Partenariat Google et Samsung : mises à jour système cruciales pour les smartphones Galaxy

Google a commencé à déployer une série de mises à jour de composants système essentiels pour assurer la stabilité des appareils des utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy. Ces mises à jour concernent des éléments fondamentaux du système d'exploitation Android et sont cruciales pour la sécurité des smartphones et le fonctionnement ininterrompu des applications. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les principaux changements concernent des composants de base tels que Android System SafetyCore, Android System WebView et Google Play Services. Ces éléments constituent la partie « invisible » du système ; bien qu'ils n'apparaissent pas directement dans l'interface utilisateur, ils sont responsables du bon fonctionnement de presque toutes les applications et services installés.

Amélioration de la sécurité et de la stabilité

Selon ixbt.com, Google n'a pas publié de liste officielle de modifications (changelog) pour ces mises à jour. Cependant, les experts du secteur soulignent que ce type de mises à jour vise généralement à corriger des bugs système, à combler des vulnérabilités identifiées et à améliorer les performances globales. De plus, cette étape prépare le terrain pour les nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au système Android à l'avenir.

La particularité de ces composants est qu'ils n'apparaissent pas toujours dans la section des mises à jour standard du Google Play Store. Souvent, le processus de mise à jour s'effectue en arrière-plan, sans intervention de l'utilisateur. Par conséquent, de nombreux propriétaires de Samsung pourraient ne pas remarquer l'installation de nouvelles versions sur leurs appareils.

Couverture régionale et étapes de déploiement

Actuellement, les nouvelles versions ont commencé à apparaître sur les appareils fonctionnant sous les surcouches One UI 8.5 et One UI 9 de Samsung. Dans un premier temps, ces mises à jour ont été rendues disponibles pour les utilisateurs en Inde. Cela fait partie de la stratégie de déploiement progressif mise en œuvre par Google et Samsung.

Ces mises à jour devraient également être proposées aux utilisateurs de Samsung Galaxy en Ouzbékistan dans les prochains jours. En général, le déploiement mondial peut prendre de quelques semaines à un mois. Les experts recommandent de toujours maintenir les services système à jour, car cela joue un rôle crucial dans la protection des données personnelles.

Il convient de noter que le composant Android System WebView permet d'afficher du contenu web dans de nombreuses applications. Sa mise à jour améliore la rapidité et la sécurité des liens ouverts sans passer par un navigateur. Quant aux Google Play Services, ils servent de pont principal reliant les services Google (Maps, systèmes de paiement, notifications) aux applications tierces.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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