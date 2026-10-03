Samsung lance la production des écrans pour les flagships Galaxy S27

La société sud-coréenne Samsung a entamé le processus de production des composants initiaux pour sa future gamme de smartphones flagships, le Galaxy S27. Selon ZDNet, citant des sources industrielles, la préparation de certaines pièces a débuté dès septembre, avec une montée en puissance prévue pour la mi-octobre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que la division Samsung Display devrait lancer la production de masse des panneaux OLED pour la nouvelle génération de smartphones en octobre. Selon les données du secteur, le plan annuel de l'entreprise prévoit la livraison de 47 à 48 millions de panneaux OLED pour la famille Galaxy S27. Ce chiffre est environ 10 % supérieur à celui prévu pour la génération précédente.

Nouvelle gamme et tailles d'écran

Selon les informations actuelles, Samsung Display a également établi des plans spécifiques pour le nouveau modèle Galaxy S27 Pro. Il est prévu de produire 2 à 3 millions d'unités pour ce modèle d'ici fin 2026, et 4 à 5 millions d'unités supplémentaires au cours de l'année 2027. Cette étape constitue l'une des mesures stratégiques importantes du géant technologique sud-coréen pour répondre pleinement à la demande du marché.

Selon les estimations, le Galaxy S27 de base devrait être équipé d'un écran de 6,27 pouces. De plus, le modèle Galaxy S27+ devrait disposer d'un écran de 6,66 pouces, le nouveau Galaxy S27 Pro de 6,47 pouces, et le représentant le plus avancé de la gamme, le Galaxy S27 Ultra, d'un écran de 6,89 pouces.

Contrôle des coûts et stratégie de marché

Malgré l'élargissement de la gamme de smartphones, Samsung vise à contrôler strictement le coût de revient des nouveaux appareils. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise pourrait réutiliser certains composants destinés à la génération précédente, le Galaxy S26, dans les modèles Galaxy S27. Les experts soulignent qu'une telle approche est très utile dans un contexte de hausse mondiale des prix des puces mémoire.

L'extension de la gamme à quatre modèles est également étroitement liée aux actions du concurrent principal, Apple. Selon les sources, le concurrent adopte une stratégie consistant à diviser le lancement de ses smartphones iPhone sur différentes périodes de l'année. Par conséquent, Samsung doit disposer d'une gamme de produits plus large pour rivaliser avec succès sur différents segments de prix.