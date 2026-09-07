Le smartphone abordable Samsung Galaxy A07s est disponible à la vente

·3·Technologie
Le smartphone abordable Samsung Galaxy A07s est disponible à la vente

Samsung a officiellement annoncé le lancement de son nouveau Galaxy A07s dans la catégorie budget. Actuellement, l'appareil est proposé aux clients en Jordanie, l'un des premiers marchés, et devrait arriver dans d'autres pays prochainement, bien que son prix n'ait pas encore été dévoilé. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouvel appareil attire l'attention dans sa catégorie grâce à ses caractéristiques techniques et à son support logiciel à long terme. Le smartphone intègre des solutions compactes et pratiques répondant aux exigences modernes, se positionnant comme un outil fiable pour les tâches quotidiennes.

Capacités techniques et performances

L'appareil est propulsé par un processeur MediaTek G99+ gravé en 6 nm. Selon les options, le smartphone est équipé jusqu'à 6 GB de RAM et 128 GB de stockage interne (par exemple, la version 4 GB/64 GB est actuellement vendue sur le marché jordanien). Samsung a également conservé un emplacement dédié pour carte microSD pour le confort des utilisateurs.

Le smartphone est doté d'un écran IPS de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant une qualité d'image au format HD+. Le capteur d'empreintes digitales est intégré au bouton latéral, facilitant ainsi son utilisation.

Appareil photo et autonomie

En ce qui concerne les capacités photo, l'appareil photo principal se compose de capteurs de 50 MP et 2 MP. La caméra frontale est équipée d'un objectif de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo. Pour assurer l'autonomie, une batterie de 5000 mAh est intégrée, et le boîtier est protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP54.

Il convient de noter que le smartphone fonctionne sous Android 16 dès sa sortie. Samsung promet non seulement six ans de mises à jour du système d'exploitation pour ce modèle, mais aussi six ans de correctifs de sécurité.

Les options de connectivité incluent le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.3, un port USB-C et une prise casque traditionnelle de 3,5 mm. Cet ensemble de fonctionnalités fait du nouveau Galaxy A07s l'un des appareils les plus compétitifs de son segment.

SamsungGalaxy A07sSmartphonesAndroidTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente le smartphone 18 Fold, le premier au monde avec la puce Xring O3 et la mémoire LPDDR6Xiaomi présente le smartphone 18 Fold, le premier au monde avec la puce Xring O3 et la mémoire LPDDR6Aujourd'hui, 18:26Huawei Mate XT 2 dévoilé : un smartphone pliable en trois parties de 3,5 mm d'épaisseurHuawei Mate XT 2 dévoilé : un smartphone pliable en trois parties de 3,5 mm d'épaisseurAujourd'hui, 16:54Un astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètreUn astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètreAujourd'hui, 16:22SpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbiteSpaceX a lancé avec succès de nouveaux satellites Starlink en orbiteAujourd'hui, 15:56Huawei Pura X View dévoilé : écran large et batterie de 7000 mAhHuawei Pura X View dévoilé : écran large et batterie de 7000 mAhAujourd'hui, 15:27La montre connectée Honor Watch 6 Pro intègre de nouvelles fonctions de santéLa montre connectée Honor Watch 6 Pro intègre de nouvelles fonctions de santéAujourd'hui, 14:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8