Google annonce des limitations pour les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel

Il a été révélé que les ordinateurs portables fonctionnant sous Googlebook OS présentent des différences techniques spécifiques. Il ne s'agit pas de performances ou de vitesse, mais de différences dans les capacités logicielles selon le type de processeur des appareils. Comme le rapporte Ixbt.com, l'entreprise a officiellement admis que tous les applications Android ne sont pas prises en charge de la même manière sur les nouveaux appareils basés sur des processeurs Intel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, le géant de l'Internet avait promis aux utilisateurs que toute la bibliothèque d'applications disponibles sur le Google Play Store fonctionnerait parfaitement sur les nouveaux ordinateurs portables. Cependant, la situation s'est avérée un peu différente en pratique. Il s'avère que pour que certaines applications Android fonctionnent sans problème sur les appareils basés sur une puce Intel, elles doivent être adaptées et améliorées par des développeurs tiers.

Limitations liées aux puces Intel

Actuellement, trois des cinq nouveaux modèles mis sur le marché reposent précisément sur des processeurs Intel. Cela signifie que cette limitation affecte directement de nombreux acheteurs et utilisateurs. Bien que l'entreprise souligne que le nombre de ces applications est très restreint, aucun chiffre précis ni liste d'applications problématiques n'a été divulgué pour le moment.

Selon les experts, de telles incompatibilités pourraient entraîner des difficultés pour les utilisateurs à l'avenir. Il est fort probable que certaines applications utilisées activement au quotidien ne se lancent pas immédiatement sur les nouveaux ordinateurs portables, ce qui pourrait influencer le choix des acheteurs. La durée du processus d'optimisation logicielle reste également inconnue pour l'instant.

Solution au problème et perspectives

Selon les représentants de Google, le problème est temporaire et sera entièrement résolu une fois que les développeurs tiers auront adapté leurs produits à l'architecture Intel. Cependant, aucune date précise n'a été annoncée quant à la fin de ce processus.

Cette nouvelle a suscité des discussions animées sur le marché technologique. Il a été confirmé une fois de plus que les utilisateurs doivent prêter attention non seulement aux caractéristiques techniques, mais aussi au processeur sur lequel l'appareil est basé avant de l'acheter. Les propriétaires d'ordinateurs portables équipés de processeurs Intel devront attendre un peu pour que leurs applications Android préférées fonctionnent parfaitement.