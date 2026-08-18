Acer présente le nouveau PC portable Go Air, doté de 19 heures d’autonomie et d’un châssis métallique

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Acer présente le nouveau PC portable Go Air, doté de 19 heures d’autonomie et d’un châssis métallique

Acer a présenté un nouvel appareil destiné à renforcer sa position sur le marché technologique. Selon ixbt.com, le nouveau modèle Go Air attire l’attention de plusieurs publications spécialisées grâce à son châssis métallique fin, sa grande autonomie et son prix abordable. Il est considéré comme un concurrent des appareils de plus en plus populaires auprès des acheteurs. Sur le marché chinois, cet ordinateur portable est proposé à environ 815 dollars américains. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Performances techniques et qualité de l’écran

Le fabricant n’a pas cherché à réduire les coûts en faisant des économies sur les composants essentiels. L’appareil dispose notamment d’un écran de qualité de 14 pouces avec une fréquence de 120 Hz. L’ordinateur portable intègre également un port moderne Thunderbolt 4, qui facilite le transfert rapide des données et la connexion de périphériques externes.

Les capacités de stockage et de mémoire sont également suffisantes pour les tâches quotidiennes. L’appareil est équipé de 12 GB de RAM et d’un SSD de 512 GB, ce qui garantit un fonctionnement stable et rapide du système.

Efficacité et autonomie record

L’ordinateur portable est basé sur le nouveau processeur Intel Core 5 320 de la série Wildcat Lake d’Intel. Bien que cette puce ne promette pas une puissance de calcul exceptionnelle, l’accent mis sur l’efficacité énergétique joue un rôle important dans la préservation de l’autonomie de la batterie.

L’un des principaux atouts de l’appareil est sa batterie. Grâce à une batterie d’une capacité de 70 W/soat, le fabricant affirme que l’ordinateur portable peut fonctionner jusqu’à 19 heures sans chargeur.

Design et confort d’utilisation

Le modèle Go Air se distingue non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par son apparence. Son châssis est entièrement métallique, avec une épaisseur de seulement 13,9 millimètres et un poids de 1,19 kilogramme. Ces caractéristiques le rendent pratique pour les personnes souvent en déplacement et les utilisateurs au mode de vie actif.

Dans l’ensemble, les spécialistes d’Acer sont parvenus à créer un ordinateur portable équilibré combinant une plateforme moderne, un écran de qualité et une longue autonomie. Bien qu’il ne soit pas destiné aux jeux très exigeants ni aux tâches graphiques professionnelles, il peut constituer un choix pertinent pour le travail quotidien et les tâches bureautiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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