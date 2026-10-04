Dell met à jour sa gamme de PC portables durcis Pro

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Dell met à jour sa gamme de PC portables durcis Pro

Dell a radicalement mis à jour son modèle Pro Rugged 14, qui fait partie de sa célèbre gamme de PC portables durcis. Selon ixbt.com, l'appareil est désormais doté non seulement de composants techniques modernes, mais aussi d'un châssis robuste conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Cette mise à jour représente une étape importante pour les professionnels de l'industrie lourde, des services de secours et ceux travaillant sur le terrain. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Matériel puissant et nouveaux processeurs

Le cœur du PC portable mis à jour est constitué par les processeurs Intel. Les clients peuvent désormais choisir les puces Intel Core Ultra Series 3. La gamme présentée comprend les Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H et Core Ultra 7 366H. Bien qu'il n'y ait pas de modèles X avec des graphismes intégrés puissants, les utilisateurs peuvent opter pour une version équipée d'une carte graphique dédiée.

Pour les capacités graphiques, ce n'est pas une carte orientée jeu qui est proposée, mais la RTX PRO 500 Blackwell, conçue pour les tâches professionnelles. La mémoire vive varie de 16 GB à 64 GB, utilisant des modules modernes LPCAMM2-8533. Pour le stockage, des SSD allant de 512 GB à 2 TB sont installés. Un SSD auto-chiffré est également disponible en option pour une sécurité accrue.

Écran et autonomie

L'appareil est équipé d'un écran de 14 pouces avec une résolution de 1200p. Une modification spéciale est également proposée avec un écran ultra-lumineux atteignant 1100 cd/m², idéal pour une utilisation en extérieur. Cela permet de lire facilement les informations même en plein soleil.

L'autonomie a également fait l'objet d'une attention particulière. Le PC portable dispose d'une batterie principale de 53,5 Wh, avec la possibilité d'insérer une batterie supplémentaire identique à l'intérieur. Cela double l'autonomie de l'appareil.

Connectivité et robustesse

Il est équipé des technologies de réseau sans fil modernes Wi-Fi 7 et, en option, d'un modem Snapdragon X72 5G. L'appareil intègre également un module GPS, deux ports Thunderbolt 4 et conserve même le connecteur industriel RS232.

Avec un poids de 2,13 kg, ce PC portable durci affiche un ratio très acceptable. Bien que son épaisseur soit de 33,6 mm, selon Dell, l'appareil peut résister à des chutes de 90 cm. Le prix de départ du nouveau Dell Pro Rugged 14 est de 3945 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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