Acer présente l'ordinateur portable ultra-léger Swift Blade 14

Selon Ixbt.com, Acer a enrichi sa célèbre gamme d'ordinateurs portables Swift avec un nouveau modèle phare. Le Swift Blade 14 annoncé, avec un poids de seulement 799 grammes, est devenu l'un des ordinateurs portables de 14 pouces les plus légers au monde, marquant une étape importante sur le marché des gadgets compacts. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Le châssis de cet ordinateur portable haut de gamme est fabriqué en alliage de magnésium-aluminium et en fibre de carbone pour assurer sa robustesse. Les dimensions de l'appareil sont de 313 × 217 × 13 mm, la version avec écran OLED étant légèrement plus épaisse, atteignant 14 mm.

Capacités techniques et performances

L'appareil est équipé de processeurs de la famille Wildcat Lake d' Intel . Les acheteurs peuvent choisir parmi des modèles dotés des puces Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 et Core 3 304. De plus, l'ordinateur portable est équipé de 12 GB de RAM LPDDR5-6400 et de disques SSD PCIe 4.0 allant jusqu'à 1 TB.

La capacité de la batterie est de 50 Wh, ce qui offre aux utilisateurs une autonomie suffisante pour les tâches quotidiennes. Les options de connectivité sans fil incluent les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, garantissant une connexion stable.

Caractéristiques de l'écran et interfaces

Le fabricant propose plusieurs options d'écrans de 14 pouces au format 16:10. Les panneaux IPS et OLED d'entrée de gamme offrent une résolution de 1920 × 1200 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 300 nits, la version OLED couvrant 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.

Le modèle haut de gamme est équipé d'un écran OLED de haute qualité avec une résolution de 2880 × 1800 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 400 nits. Les interfaces comprennent trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-C, une prise audio 3,5 mm et deux haut-parleurs de 2 W chacun.

Selon la source, la commercialisation de l'Acer Swift Blade 14 est prévue pour décembre 2026. Le fabricant n'ayant pas encore divulgué les prix, ceux-ci devraient être annoncés dans les mois à venir.