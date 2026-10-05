De la viande et du poisson imprimés en 3D arrivent dans les magasins aux États-Unis

·4·Technologie
De la viande et du poisson imprimés en 3D arrivent dans les magasins aux États-Unis

Dans le domaine des technologies alimentaires (FoodTech), les aliments du futur, testés en laboratoire depuis de nombreuses années, font officiellement leur entrée sur le marché de la consommation courante. La startup internationale innovante Steakholder Foods a lancé la vente de steaks et de blancs de poulet artificiels « imprimés » à l'aide de la technologie d'impression 3D dans les supermarchés américains.

Ces produits ne sont pas simplement de la viande hachée végétale traditionnelle, mais l'un des premiers produits de masse fabriqués grâce à l'impression 3D haute technologie pour reproduire l'anatomie réelle de la viande.

Comment la structure de la viande persillée est-elle créée ?

Le plus grand défaut des substituts de viande artificiels ou végétaux était généralement leur incapacité à reproduire les fibres musculaires (texture) et la sensation en bouche de la vraie viande. La nouvelle technologie a résolu ce problème :

  • Fibres et couches de graisse : La méthode d'impression 3D recrée couche par couche, avec une précision microscopique, les fibres musculaires complexes et les couches de graisse caractéristiques de la viande persillée ;

  • Sensation naturelle : En conséquence, lors de la cuisson et de la consommation, le produit offre une texture et une jutosité presque indiscernables de la viande de bœuf ou de volaille réelle.

Marque Perfecta : Filets de poisson imprimés

Le fabricant a présenté une large gamme non seulement de viandes rouges et blanches, mais aussi de produits de la mer :

  • Goût marin : Mis en vente Perfecta sous la marque, des filets à base de plantes au goût de saumon et de poisson blanc sont proposés aux clients ;

  • Géographie du marché : Le premier lot de produits innovants a commencé à être vendu dans les réseaux de vente au détail et les magasins spécialisés du nord-est des États-Unis ;

  • Avantage écologique : Selon les auteurs du projet, ces produits contribuent à réduire considérablement les dommages environnementaux causés par l'élevage et la surpêche.

Les analystes du marché soulignent que le succès de cette initiative sera un moteur décisif pour la popularisation mondiale des technologies 3D dans l'industrie alimentaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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