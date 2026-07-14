TCL lance la technologie d'impression par jet d'encre pour les panneaux OLED

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TCL lance la technologie d'impression par jet d'encre pour les panneaux OLED

Une étape révolutionnaire dans le monde des technologies d'affichage : le géant technologique chinois TCL a annoncé être prêt pour la production de masse de ses premiers panneaux OLED fabriqués par la méthode IJP (Inkjet Printing). Cette technologie permet d'« imprimer » les écrans à l'aide d'imprimantes à jet d'encre spéciales plutôt que par les méthodes traditionnelles, ce qui devrait réduire considérablement les coûts de production. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants de l'entreprise, les nouveaux types de panneaux OLED ont passé avec succès toutes les certifications internes et les lignes de production sont prêtes à fonctionner à pleine capacité. Cette technologie était étudiée théoriquement depuis de nombreuses années, mais TCL est devenu l'un des premiers fabricants à l'amener au niveau commercial.

Capacités techniques de la nouvelle technologie

Le panneau produit lors de la première phase a une diagonale de 27 pouces, principalement destiné aux moniteurs professionnels et aux appareils de jeu haut de gamme. L'écran possède une structure de sous-pixels RGB classique, garantissant une qualité d'image optimale. Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau panneau présente les caractéristiques techniques suivantes :

  • Haute résolution 4K UHD (3840x2160) ;
  • Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;
  • Luminosité de 300 nits en mode SDR ;
  • Couverture de 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3.
Ces indicateurs montrent que les nouveaux moniteurs seront parfaits non seulement pour un usage quotidien, mais aussi pour les designers et les monteurs vidéo travaillant avec précision sur les couleurs.

Quels sont les avantages de la technologie IJP ?

La production OLED traditionnelle utilise des masques métalliques complexes et coûteux appelés FMM (Fine Metal Mask). Ce processus gaspille une grande quantité de matériaux organiques. Avec la technologie IJP, des imprimantes spéciales déposent le matériau organique sous forme de solution dans des cellules précisément définies. Cette méthode réduit la consommation de matières premières et augmente l'efficacité de la production.

La marque TCL est bien connue sur le marché pour ses téléviseurs abordables et de qualité. La popularisation de cette nouvelle technologie pourrait entraîner une baisse des prix des appareils à écran OLED à l'avenir, rendant les écrans de haute qualité plus accessibles aux consommateurs locaux.

Selon les experts, les écrans imprimés marquent le début d'une nouvelle ère dans l'industrie de l'affichage. Si TCL parvient à étendre cette technologie avec succès, on peut s'attendre à l'apparition de panneaux OLED moins chers pour smartphones et ordinateurs portables dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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