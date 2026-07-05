Révolution en ingénierie : les pales d'éoliennes imprimées en 4D

·12·Technologie
Révolution en ingénierie : les pales d'éoliennes imprimées en 4D

Des chercheurs de l'Université Concordia au Canada ont présenté une nouvelle technologie qui devrait marquer un tournant majeur dans le domaine des énergies renouvelables. Les chercheurs ont développé une méthode de fabrication des pales d'éoliennes verticales à l'aide de la technologie d'impression 4D, au lieu des méthodes traditionnelles de moulage ou d'estampage. Cette méthode permet de réduire considérablement les coûts de production et de simplifier le processus. Selon Ixbt.com rapporte .

La particularité de la technologie 4D réside dans le fait que les pales ne sont pas imprimées dans leur forme courbe finale, mais sous forme de matériau composite totalement plat. Une fois la fabrication terminée, ces pièces plates prennent automatiquement la forme aérodynamique souhaitée, sans aucune intervention mécanique externe. Cela élimine complètement le besoin de moules complexes et d'équipements de traitement coûteux.

Le secret des structures autoformantes

Selon les auteurs du projet, le processus repose sur le principe de « rétro-ingénierie ». Les ingénieurs calculent d'abord la forme finale de la pale, puis déterminent comment disposer les couches de fibres de carbone et de résine époxy. Lorsque le matériau composite commence à durcir et à refroidir, des contraintes internes se développent, et c'est précisément cette force qui contraint la pièce à se courber dans la forme précise prédéterminée.

Les résultats des tests en laboratoire ont été encore meilleurs que prévu. Il s'est avéré que les pales composites fabriquées avec la nouvelle méthode sont environ 80 % plus légères que leurs homologues en aluminium traditionnel. De plus, elles conservent pleinement leurs propriétés aérodynamiques. Ceci constitue un facteur important pour améliorer l'efficacité des dispositifs d'énergie éolienne.

Au cours de l'étude, il a été observé que les turbines équipées des nouvelles pales tournaient même plus rapidement que les dispositifs à pales métalliques. Cela entraîne une augmentation du volume de production d'énergie. Les chercheurs soulignent que cette technologie est particulièrement prometteuse pour les petites éoliennes verticales installées sur les toits des bâtiments en milieu urbain.

Dans des pays comme l'Ouzbékistan, où l'attention portée aux sources d'énergie renouvelable ne cesse de croître, la popularisation de technologies aussi abordables et efficaces revêt une importance capitale. À l'avenir, cette approche pourrait être largement appliquée non seulement dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans d'autres domaines nécessitant des pièces légères aux formes complexes, tels que l'aéronautique et l'industrie automobile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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