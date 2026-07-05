Solution nucléaire pour l'IA : Ampera présente un réacteur imprimé en 3D

Le développement rapide des technologies d'IA entraîne une augmentation drastique de la consommation d'énergie à l'échelle mondiale. Pour résoudre ce problème, la startup Ampera a dévoilé son innovation révolutionnaire. L'entreprise a présenté le premier module de réacteur nucléaire à pleine échelle au format conteneur, fabriqué grâce à la technologie d'impression 3D. Ce dispositif devrait, à l'avenir, fournir une énergie continue et propre aux centres de données AI. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article .

Ce réacteur développé par Ampera est basé sur une architecture sous-critique à corps solide. Selon les informations d'ixbt.com, la particularité du projet réside dans l'utilisation du combustible thorium au lieu de l'uranium traditionnel. Contrairement à l'uranium, le thorium n'est pas fissile spontanément et nécessite une source externe de neutrons pour initier la réaction en chaîne. Cela porte la sécurité nucléaire à un nouveau niveau, réduisant presque à zéro le risque de réactions incontrôlables.

Alliance entre sécurité et compacité

Le mode sous-critique du réacteur signifie que le système ne peut pas continuer à fonctionner sans stimulation externe. Ainsi, en cas d'urgence, la réaction nucléaire s'arrête d'elle-même dès que l'alimentation externe est coupée. De plus, l'absence de pièces mobiles dans la zone active de l'appareil augmente sa fiabilité et simplifie la maintenance lors d'une exploitation autonome à long terme.

Les ingénieurs d'Ampera soulignent que les modules de réacteurs sont destinés à une production en série en usine. Ils peuvent être transportés n'importe où dans des conteneurs de transport standard. Cette approche offre une flexibilité sans précédent dans la conception des systèmes énergétiques. Si nécessaire, plusieurs modules peuvent être combinés pour augmenter la puissance ou être intégrés dans des complexes énergétiques hybrides.

Perspectives d'avenir et indicateurs de puissance

Selon les calculs de l'entreprise, l'appareil en configuration complète est capable de produire environ 30 MW de puissance. Il utilise un cycle fermé basé sur le dioxyde de carbone supercritique (sCO2 Brayton cycle). Une telle puissance peut alimenter non seulement de grands serveurs AI, mais aussi les secteurs suivants :

Installations de défense et industrie militaire ;

Grandes entreprises industrielles ;

Transport maritime et construction navale ;

Petites villes autonomes dans des zones reculées.

Pour l'instant, Ampera n'a présenté que le module d'ingénierie et n'a fourni aucune information officielle sur la mise en service réelle du réacteur ou sa production d'électricité. De même, les délais de mise en service commerciale du projet n'ont pas été divulgués. Néanmoins, la fusion de l'impression 3D et des technologies nucléaires modulaires pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie, en particulier pour les infrastructures de haute technologie.

Pour des pays en cours d'industrialisation rapide et passant à l'économie numérique comme l'Ouzbékistan, de telles sources d'énergie compactes et sûres pourraient revêtir une importance stratégique à l'avenir. Il est naturel que des solutions innovantes réduisant la charge sur les réseaux traditionnels pour le fonctionnement stable des centres de traitement de données suscitent un grand intérêt.