Le premier module de réacteur nucléaire imprimé en 3D au monde présenté aux États-Unis

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Le premier module de réacteur nucléaire imprimé en 3D au monde présenté aux États-Unis

La startup américaine Ampera a fait un pas révolutionnaire dans le secteur de l'énergie en présentant le premier module de réacteur nucléaire à pleine échelle fabriqué par impression 3D au monde. Cette technologie devrait devenir la solution principale pour fournir aux centres de données d'intelligence artificielle (AI) une énergie ininterrompue et abordable à l'avenir. Ixbt.com rapporte .

Ce dispositif développé par Ampera est décrit comme le premier réacteur au thorium solide subcritique assemblé en usine au monde. Selon ixbt.com, l'originalité du projet réside dans le fait qu'il utilise l'élément thorium, beaucoup plus répandu dans la nature, au lieu de l'uranium traditionnel. Cela permet de rendre l'énergie nucléaire plus sûre et plus durable.

Sécurité et conception innovante

Le réacteur est construit selon un schéma subcritique, qui ne peut pas maintenir une réaction en chaîne de manière autonome. Une source externe de neutrons est nécessaire pour poursuivre le processus. Cette approche augmente considérablement la sécurité du système, car le risque de réaction incontrôlée et d'explosion est pratiquement réduit à zéro.

Un autre aspect important du dispositif est sa conception à l'état solide. Il ne comporte aucune pièce mobile, ce qui simplifie l'entretien et prolonge la durée de vie. La technologie d'impression 3D (fabrication additive) a permis de produire des pièces complexes en une seule pièce et de réduire considérablement les coûts de production.

Source d'énergie pour l'intelligence artificielle et l'industrie

L'échantillon présenté est actuellement un module d'ingénierie qui ne produit pas encore d'électricité. Cependant, il est prévu qu'à l'avenir il devienne partie intégrante d'une grande installation énergétique d'une puissance de 30 MW. Le système sera également équipé d'une technologie de récupération de chaleur.

Les fabricants visent à appliquer ces réacteurs dans les domaines suivants :

  • Les grands centres de données fonctionnant avec l'intelligence artificielle (AI) ;
  • Les entreprises industrielles et les complexes de production ;
  • Les systèmes de défense et les installations militaires ;
  • Les navires maritimes et les véhicules de transport longue distance.

Bien que la société Ampera n'ait pas encore communiqué de délais d'utilisation commerciale, elle prévoit d'être parmi les premières à commercialiser des dispositifs nucléaires modulaires produits en série en usine. De tels réacteurs compacts et sûrs pourraient constituer une solution alternative pour le développement industriel dans les régions connaissant une pénurie d'énergie, comme l'Ouzbékistan, à l'avenir.

AmperaRéacteur NucléaireTechnologie 3DThoriumÉnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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