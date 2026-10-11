Comment fonctionne le nouveau cheval de Troie ? Comment éviter le vol d'argent sur votre smartphone

Les analystes de la société russe de cybersécurité «F6» ont révélé un dangereux cheval de Troie Android qui menace les comptes bancaires des utilisateurs en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Actif de mai à septembre de cette année, RedWing Stealer plus de 800 échantillons de ce logiciel malveillant ont été identifiés.

Ce virus se propage sous l'apparence d'applications courantes et populaires, se spécialisant dans le vol direct d'argent sur les cartes bancaires et les comptes courants.

Sous quelles apparences se propage-t-il et quelles sont les cibles ?

Les cybercriminels ont habilement dissimulé le code malveillant dans des applications fréquemment téléchargées :

Liste des applications masquées : Le cheval de Troie a été diffusé sous forme de services VPN, de cartes de stations-service, de radars de détection de drones, de plateformes vidéo 18+ ainsi que de cheats et mods pour des jeux mobiles populaires ;

Institutions financières ciblées : Les chercheurs soulignent que le logiciel malveillant en Ouzbékistan 12 et au Kazakhstan 7 vise à voler les données des clients de grandes banques.

Mécanisme d'action du virus : comment les codes bancaires sont-ils obtenus ?

Une fois installé, RedWing Stealer prend un contrôle quasi total du téléphone :

Lecture des SMS et messages : Le programme lit les codes de confirmation SMS à usage unique et les notifications push provenant de la banque, et les envoie immédiatement aux fraudeurs ;

Contrôle de l'appareil : Il vole le modèle du téléphone, la localisation (GPS), les cartes SIM, l'historique des appels et les contacts. Il a également la capacité d'envoyer indépendamment des SMS payants ou des requêtes USSD ;

Dissimulation et demande de code PIN : Après l'installation, il cache son icône sur l'écran. Plus tard, il affiche une fausse fenêtre demandant à l'utilisateur de saisir son code PIN, transmettant également ces informations aux pirates.

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