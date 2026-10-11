Vinícius s'excuse auprès des fans après avoir reçu un carton rouge pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire
Dans le cadre de la 8e journée de La Liga, le Real Madrid a accueilli Villarreal à domicile et a remporté une victoire minimale et très difficile sur le score de 1-0. Cependant, l'événement le plus discuté du match a été l'expulsion de la star madrilène Vinícius Júniorsuite à un geste inhabituel et violent.
À la 74e minute, l'attaquant brésilien n'a pas pu contrôler ses nerfs et a tiré les cheveux d'un joueur de Villarreal. L'arbitre central n'a pas hésité à lui infliger un carton rouge direct, l'excluant du terrain.
L'appel de Vinícius : « Je m'excuse auprès de mon équipe et des supporters »
Après le match, Vinícius Júnior a publié une déclaration courte et sincère sur ses réseaux sociaux officiels, s'excusant d'avoir laissé ses coéquipiers en infériorité numérique :
Aveux et repentance : « La joie continue... Je m'excuse auprès de mon équipe et des supporters », a écrit l'ailier madrilène ;
Suspension potentielle : Pour son comportement antisportif et agressif envers un adversaire, Vinícius risque une suspension de plusieurs matchs par le comité de discipline de la Liga.
Situation au classement : 6 points de retard sur le FC Barcelone
Malgré l'infériorité numérique, le « club royal » a conservé son avantage minimal et a décroché 3 points cruciaux au classement :
FC Barcelone (1er) : Les Catalans mènent le championnat avec assurance avec 24 points ;
Atlético de Madrid (2e) : L'équipe de Diego Simeone occupe la deuxième place avec 19 points ;
Real Madrid (3e) : Le géant madrilène porte son total de points à 18 après la 8e journée et accuse 6 pointsde retard sur le leader, le FC Barcelone ;
Villarreal (13e) : Le « sous-marin jaune », battu, occupe la 13e place du classement avec 8 points.
Le prochain test contre le Séville FC
Le Real Madrid disputera son prochain match de la 9e journée le 18 octobre à l'extérieur contre le Séville FC. Les hommes de Carlo Ancelotti pourraient devoir se passer de Vinícius Júnior pour ce choc important en raison d'une suspension probable.
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