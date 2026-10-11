L'Inter écrase Parme et prend la tête de la Serie A

Dans le cadre de la 6e journée de Serie A, l'Inter Milan a accueilli Parme à domicile et a remporté une victoire convaincante 3-0. Les hôtes ont scellé le sort du match dès la première mi-temps, ne laissant aucune chance à leur adversaire.

Le rythme élevé et la maîtrise technique démontrés par les joueurs de Cristian Chivu ont non seulement offert à l'équipe 3 points supplémentaires, mais les ont également propulsés au sommet du classement.

Chronique de la pression et des buts en 31 minutes lors de la première période

Les « Nerazzurri » ont entamé la rencontre avec intensité, concrétisant chaque attaque dangereuse :

Un départ rapide de Sučić (13e minute) : Ayant pris l'initiative dès le début, les Milanais ont ouvert le score à la 13e minute grâce à une frappe précise de Petar Sučić ;

Le sang-froid de Çalhanoğlu (18e minute) : Cinq minutes plus tard, l'Inter a obtenu un penalty, et Hakan Çalhanoğlu a transformé l'occasion sans trembler pour doubler la mise ;

Le coup de grâce de Thuram (31e minute) : Poursuivant leurs offensives, les locaux ont vu Marcus Thuram inscrire le troisième but à la 31e minute, mettant fin à tout suspense. En seconde période, le staff technique a décidé de faire reposer plusieurs cadres.

Classement : L'Inter au sommet

Ce résultat large a modifié l'équilibre des forces dans la course au titre de Serie A :

Inter (1ère place) : Après cette victoire convaincante, l'équipe de Cristian Chivu porte son total de points à 16 et s'installe seule en tête du championnat ;

La situation de Parme : Les visiteurs, qui ont subi une lourde défaite à l'extérieur, restent à la 14e place.

Feuille de match et compositions

Serie A. 6e journée Inter — Parme 3:0 Buts : Sučić (13e), Çalhanoğlu (18e s.p.), Thuram (31e).

Inter : Martínez, Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf (Spence, 74e), Sučić, Çalhanoğlu (Stanković, 61e), Mkhitaryan, Dimarco (Luis Enrique, 73e), Esposito (Bonny, 61e), Thuram (Lautaro Martínez, 61e).

Parme : Corvi, del Prato, Traoré, Carlos, Valeri, Keita, Cerro, Touré (Frigan, 84e), Elfej (Romero, 62e), Fabbian (Lontani, 62e).

Les Milanais affichent une grande régularité et prouvent une fois de plus qu'ils sont les favoris sérieux pour le Scudetto.