Lors de la 10e journée de la Super League suisse, le leader du championnat, Lugano, a accueilli Luzern et s'est imposé de manière convaincante sur le score de 4-0. Les hôtes ont dominé tout au long de la rencontre, scellant une victoire importante.

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Behruz Karimov a débuté le match en tant que titulaire et a été au cœur des actions intenses et des moments clés sur le terrain.

Chronique du match et doublé de dos Santos

La ligne d'attaque de Lugano a maintenu une pression constante sur la défense adverse du début à la fin :

But rapide à la 12e minute : Daniel dos Santos a conclu une attaque dangereuse des locaux pour ouvrir le score ;

Autogoal et intensification de la pression (61e minute) : En seconde période, le joueur de Luzern, Ruben Dantash Fernandes, a marqué contre son camp, portant le score à 2-0 ;

Doublé et point final : À la 78e minute, dos Santos a inscrit son deuxième but, réalisant un doublé. En fin de match, à la 87e minute, Derek Monkada a marqué le quatrième but pour clore le score.

La participation de Behruz Karimov : Carton jaune et but refusé

Notre compatriote a été solide et actif dans la défense de Lugano, mais le match a été riche en émotions pour lui :

Carton jaune précoce (4e minute) : Dès le début du match, Behruz a commis une faute en stoppant une attaque adverse et a été averti par l'arbitre ;

But refusé (69e minute) : Bien qu'étant défenseur, Karimov s'est projeté vers l'avant et a marqué un superbe but. Cependant, après consultation de la VAR et décision de l'arbitre, le but a été annulé pour hors-jeu ;

Remplacement à la 74e minute : Le staff technique a décidé de remplacer notre compatriote à la 74e minute, sa mission principale étant accomplie.

Leader incontesté au classement

Ce résultat large renforce la position de Lugano dans la course au titre :

Lugano (1er) : Après 10 journées, ils portent leur total de points à 28 et consolident leur place de leader du championnat ;

Luzern (8e) : L'équipe, qui a subi une lourde défaite à l'extérieur, reste à la 8e place avec 12 points.

Feuille de match