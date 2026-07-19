Christopher Nolan qualifie l'IA de « cheval de Troie transparent »

L'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood, le lauréat d'un Oscar Christopher Nolan, a exprimé sa position critique face au développement rapide des technologies d'IA. Le réalisateur, qui domine actuellement les écrans avec son nouveau film « Odisseya », a comparé cette technologie à un cadeau dangereux offert à l'humanité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube HugoDécrypte, Nolan a comparé l'IA au « cheval de Troie » des légendes grecques. Cependant, selon le réalisateur, la situation actuelle est différente. « Je pense que l'IA est un cheval de Troie dont tout le monde sait que les Grecs sont à l'intérieur. C'est comme un cheval transparent, fait de verre », a-t-il souligné, indiquant que les dangers de la technologie ne sont pas cachés.

Selon Nolan, il n'a jamais vu, au cours de sa carrière, une autre technologie aussi vivement rejetée par le public, en particulier par la jeune génération. Le réalisateur a qualifié la réaction négative des jeunes face aux vidéos générées par l'IA sur Internet, qu'ils appellent « AI slop » (déchets d'IA), comme un signe de scepticisme sain.

Progrès technologique et sécurité créative

Christopher Nolan participe activement à la lutte contre l'IA, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que membre influent de la Directors Guild of America (DGA). Lors des grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023, la question de l'IA générative était l'un des thèmes centraux. La guilde a réussi à inclure dans ses derniers contrats des clauses protégeant les créateurs contre les menaces de cette technologie.

Il est connu que Nolan a une approche conservatrice de la technologie. Il n'utilise pas de smartphone et préfère la pellicule traditionnelle aux caméras numériques. Son film « Odisseya » a été la première œuvre cinématographique entièrement tournée avec des pellicules et des caméras Imax. Selon le réalisateur, les systèmes numériques ne peuvent toujours pas reproduire une image au niveau de la perception de l'œil humain.

Nolan ne se considère pas comme un « technophobe », mais comme un « techno-sceptique ». Il s'inquiète du fait que les nouvelles technologies soient souvent introduites au détriment de systèmes existants et toujours efficaces. « Nous en sommes arrivés au point, dans notre domaine, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons failli perdre la pellicule », déclare-t-il, cité par ixbt.com.

Selon le réalisateur, il ne faut pas faire aveuglément confiance à toute nouvelle technologie, mais remettre en question les intentions de ceux qui la proposent. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra obtenir les meilleurs résultats pour l'humanité. Cette intervention de Nolan devrait intensifier les débats mondiaux sur l'intégration de l'IA dans l'art et la vie quotidienne.