Christopher Nolan qualifie l'IA de « cheval de Troie transparent »

·23·Technologie
Christopher Nolan qualifie l'IA de « cheval de Troie transparent »

L'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood, le lauréat d'un Oscar Christopher Nolan, a exprimé sa position critique face au développement rapide des technologies d'IA. Le réalisateur, qui domine actuellement les écrans avec son nouveau film « Odisseya », a comparé cette technologie à un cadeau dangereux offert à l'humanité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube HugoDécrypte, Nolan a comparé l'IA au « cheval de Troie » des légendes grecques. Cependant, selon le réalisateur, la situation actuelle est différente. « Je pense que l'IA est un cheval de Troie dont tout le monde sait que les Grecs sont à l'intérieur. C'est comme un cheval transparent, fait de verre », a-t-il souligné, indiquant que les dangers de la technologie ne sont pas cachés.

Selon Nolan, il n'a jamais vu, au cours de sa carrière, une autre technologie aussi vivement rejetée par le public, en particulier par la jeune génération. Le réalisateur a qualifié la réaction négative des jeunes face aux vidéos générées par l'IA sur Internet, qu'ils appellent « AI slop » (déchets d'IA), comme un signe de scepticisme sain.

Progrès technologique et sécurité créative

Christopher Nolan participe activement à la lutte contre l'IA, non seulement en tant que réalisateur, mais aussi en tant que membre influent de la Directors Guild of America (DGA). Lors des grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023, la question de l'IA générative était l'un des thèmes centraux. La guilde a réussi à inclure dans ses derniers contrats des clauses protégeant les créateurs contre les menaces de cette technologie.

Il est connu que Nolan a une approche conservatrice de la technologie. Il n'utilise pas de smartphone et préfère la pellicule traditionnelle aux caméras numériques. Son film « Odisseya » a été la première œuvre cinématographique entièrement tournée avec des pellicules et des caméras Imax. Selon le réalisateur, les systèmes numériques ne peuvent toujours pas reproduire une image au niveau de la perception de l'œil humain.

Nolan ne se considère pas comme un « technophobe », mais comme un « techno-sceptique ». Il s'inquiète du fait que les nouvelles technologies soient souvent introduites au détriment de systèmes existants et toujours efficaces. « Nous en sommes arrivés au point, dans notre domaine, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons failli perdre la pellicule », déclare-t-il, cité par ixbt.com.

Selon le réalisateur, il ne faut pas faire aveuglément confiance à toute nouvelle technologie, mais remettre en question les intentions de ceux qui la proposent. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra obtenir les meilleurs résultats pour l'humanité. Cette intervention de Nolan devrait intensifier les débats mondiaux sur l'intégration de l'IA dans l'art et la vie quotidienne.

Christopher NolanIntelligence ArtificielleHollywoodOdisseyaTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis autorisent l'exploitation industrielle de l'extraction d'uranium à partir de l'eau de merLes États-Unis autorisent l'exploitation industrielle de l'extraction d'uranium à partir de l'eau de merAujourd'hui, 20:51La police du Kazakhstan utilise pour la première fois un robot-chien : quatre contrevenants arrêtésLa police du Kazakhstan utilise pour la première fois un robot-chien : quatre contrevenants arrêtésAujourd'hui, 20:25Intel lance la technologie révolutionnaire High-NA EUV pour la fabrication de pucesIntel lance la technologie révolutionnaire High-NA EUV pour la fabrication de pucesAujourd'hui, 19:54Un mauvais emplacement des centrales d'énergie renouvelable multiplie le déficit par 5Un mauvais emplacement des centrales d'énergie renouvelable multiplie le déficit par 5Aujourd'hui, 19:20Une nouvelle ère pour l'IA : Current AI crée un réseau mondial ouvert à tousUne nouvelle ère pour l'IA : Current AI crée un réseau mondial ouvert à tousAujourd'hui, 19:20TSMC voit ses actions chuter malgré des revenus recordsTSMC voit ses actions chuter malgré des revenus recordsAujourd'hui, 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération