Le Google Pixel 11 Pro surpasse l'iPhone 17 Pro en autonomie

Google a réalisé des progrès significatifs en matière d'économie d'énergie et d'autonomie sur ses nouveaux appareils phares. Selon ixbt.com, le Google Pixel 11 Pro de nouvelle génération, malgré sa taille compacte, affiche une capacité de batterie impressionnante, surpassant ses principaux concurrents. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Les tests détaillés menés par GSM Arena ont montré que le Google Pixel 11 Pro, plus petit, a non seulement surpassé son prédécesseur lors des essais, mais a également devancé plusieurs concurrents populaires en termes d'autonomie. Notamment, le petit « pixel » a réussi à fonctionner pendant 15 heures et 38 minutes sur une seule charge.

Comparaisons et résultats clés

À titre de comparaison, le modèle Pixel 10 Pro sorti l'année dernière n'avait tenu que 12 heures et 5 minutes lors des mêmes tests. Le Pixel 11 Pro XL, représentant plus grand de la série, a affiché un résultat de 16 heures et 45 minutes. Il est intéressant de noter que le Pixel 11 Pro, plus compact, a réussi à surpasser légèrement l'iPhone 17 Pro en termes d'autonomie.

Parallèlement, les experts soulignent que pour Google, la véritable concurrence viendra du modèle iPhone 18 Pro, dont la présentation est attendue prochainement. Il convient également de noter que le nouvel appareil a devancé le fleuron Galaxy S26 de Samsung avec une faible marge lors des tests.

Vitesse de charge et caractéristiques

Si une avancée majeure a été observée concernant l'autonomie, la situation est légèrement différente en ce qui concerne la vitesse de charge. Les performances de charge du petit Pixel 11 Pro ne diffèrent pas beaucoup de celles de son prédécesseur, alors que le modèle Pixel 11 Pro XL se charge nettement plus rapidement que l'ancien Pixel 10 Pro XL.

La raison principale est l'utilisation d'un adaptateur de charge de 30 W. En conséquence, le nouvel appareil compact peut atteindre 59 % de charge en seulement une demi-heure en mode Extreme. Une charge complète de zéro à cent pour cent nécessite un total de 1 heure et 20 minutes.