L'aveu sincère de Carlsen : Pourquoi Magnus a-t-il choisi Abdusattorov pour ses entraînements ?
Le meilleur joueur d'échecs de la planète, le multiple champion du monde Magnus Carlsen, a récemment révélé pourquoi il a choisi le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan comme partenaire lors d'un camp d'entraînement fermé en Espagne : Nodirbek AbdusattorovSelon les informations de ChessBase Nepal, la superstar norvégienne a évoqué non seulement les aspects sportifs, mais aussi les dimensions personnelles et psychologiques de cette collaboration.
Les dangers du jeu en ligne et le statut professionnel d'Abdusattorov
Carlsen souligne que la popularité croissante des formats de jeu en ligne informels parmi les joueurs d'échecs peut nuire au sérieux du jeu et favoriser de mauvaises habitudes. C'est pourquoi le grand maître norvégien a recherché un partenaire d'entraînement solide pour retrouver la profondeur de l'analyse et la pression compétitive maximale devant un échiquier classique.
En expliquant pourquoi son choix s'est porté sur le jeune prodige ouzbek, Carlsen a déclaré que cette décision était en partie fortuite, mais qu'elle s'est avérée humainement très juste :
« Nodirbek est une personne très agréable, humble et polie. C'est formidable de le connaître personnellement. Même mon fils a beaucoup apprécié Nodirbek et ils se sont très vite entendus. »
Lors de cette préparation cruciale en Espagne, l'entraîneur et conseiller permanent de Carlsen, Peter Heine Nielsen, ainsi que le grand maître anglais David Howell, étaient également présents.
Critère / Indicateur
Détails du camp en Espagne et du super tournoi de Budapest
Participants principaux
Magnus Carlsen (Norvège) et Nodirbek Abdusattorov (Ouzbékistan)
Objectif du camp
Éviter les distractions en ligne, analyse approfondie et professionnalisme sur l'échiquier réel
Staff de Carlsen
Peter Heine Nielsen (conseiller principal), David Howell (grand maître)
Compétition actuelle
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapest, Hongrie)
Dates de la compétition
10–20 novembre 2026
Dotation totale
650 000 dollars US
Formats de jeu
Blitz, rapide et classique rapide (système de triathlon)
Particularité
Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) rivalisant avec les hommes
« S'entraîner aux côtés du numéro 1 mondial est la preuve évidente que la place d'Abdusattorov dans l'élite mondiale a déjà atteint les sommets. »
Un grand tournoi à 650 000 dollars à Budapest
Après un camp fructueux en Espagne, les deux grands maîtres se sont rendus directement à Budapest, la capitale hongroise. Le tournoi Total Chess World Championship Tour Pilot, doté d'une cagnotte de 650 000 dollars, s'y déroule actuellement.
La compétition à Budapest déterminera le véritable roi des échecs universels ; les grands maîtres testent leurs compétences en blitz, rapide et classique. Nodirbek Abdusattorov pour les hommes et la double championne du monde de blitz Bibisara Assaubayeva pour les femmes représentent l'Asie centrale dans le classement général.
Selon vous, les entraînements conjoints avec Magnus Carlsen feront-ils de Nodirbek Abdusattorov le principal prétendant au titre mondial dans les prochaines années ? Laissez votre avis en commentaire !
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