Le meilleur joueur d'échecs de la planète, le multiple champion du monde Magnus Carlsen, a récemment révélé pourquoi il a choisi le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan comme partenaire lors d'un camp d'entraînement fermé en Espagne : Nodirbek AbdusattorovSelon les informations de ChessBase Nepal, la superstar norvégienne a évoqué non seulement les aspects sportifs, mais aussi les dimensions personnelles et psychologiques de cette collaboration.

Les dangers du jeu en ligne et le statut professionnel d'Abdusattorov

Carlsen souligne que la popularité croissante des formats de jeu en ligne informels parmi les joueurs d'échecs peut nuire au sérieux du jeu et favoriser de mauvaises habitudes. C'est pourquoi le grand maître norvégien a recherché un partenaire d'entraînement solide pour retrouver la profondeur de l'analyse et la pression compétitive maximale devant un échiquier classique.

En expliquant pourquoi son choix s'est porté sur le jeune prodige ouzbek, Carlsen a déclaré que cette décision était en partie fortuite, mais qu'elle s'est avérée humainement très juste :