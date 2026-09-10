Apple augmente le prix de la gamme iPhone 17 sans explication

Le géant technologique américain Apple a rompu avec sa stratégie traditionnelle en modifiant les prix de ses nouveaux smartphones. Selon ixbt.com, alors que la valeur des anciens modèles diminuait généralement après la sortie d'une nouvelle génération, la situation est cette fois totalement différente. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'entreprise a annoncé une augmentation des prix de la gamme iPhone 17 sans fournir d'explication officielle. Cette décision, qui a surpris les analystes et les consommateurs, devrait avoir un impact significatif sur la politique tarifaire du marché.

Politique tarifaire des nouveaux modèles

Selon les informations, le prix de tous les appareils de la gamme principale a augmenté de 100 dollars. En particulier, l'iPhone 17 de base avec 256 GB de stockage est désormais évalué à 900 dollars. Pour acquérir la version 512 GB de ce modèle, les utilisateurs devront débourser 1100 dollars.

L'iPhone 17e, considéré comme une option abordable, n'a pas échappé à cette hausse. La version 256 GB de ce smartphone coûte 700 dollars, tandis que la version 512 GB atteint 900 dollars. Une attention particulière est également portée aux nouveaux appareils qui suscitent l'intérêt des acheteurs.

Modèle iPhone Air et versions de stockage

Les changements les plus importants de la gamme concernent l'iPhone Air. Les versions 256 GB et 512 GB de l'iPhone Air ont augmenté respectivement à 1100 et 1300 dollars. Cependant, le bond le plus spectaculaire a été enregistré pour les modèles à configuration maximale.

En particulier, la version haut de gamme de l'iPhone Air avec 1 TB de stockage a augmenté de 300 dollars, portant son prix à 1700 dollars. Parallèlement, l'iPhone 16, représentant de la génération précédente, reste en vente officielle avec un prix de départ fixé à 800 dollars.

Selon les rumeurs, Apple ne prévoit une mise à jour complète de la gamme plus abordable de ses smartphones qu'au printemps 2027. D'ici là, il est supposé qu'Apple continuera de vendre les modèles actuels iPhone 17, 17e et Air parallèlement aux futurs iPhone 18 Pro et iPhone Duo.