Apple avertit ses clients d'une hausse des prix

Apple a annoncé qu'elle serait contrainte d'augmenter le prix de ses produits afin de compenser la hausse brutale du coût des puces de mémoire et de la RAM. C'est ce qu'a déclaré le PDG de l'entreprise, Tim Cook, lors d'un entretien avec le journal « The Wall Street Journal » (WSJ).

« Malheureusement, l'augmentation des prix est inévitable. Nous prenons toutes les mesures possibles pour atténuer la croissance des coûts importants qui nous incombent et nous efforçons de protéger nos clients de cette hausse, mais la situation est devenue instable », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le dirigeant de l'entreprise n'a pas donné d'informations précises sur les produits concernés par la future hausse des prix ni sur sa date de mise en œuvre.

Selon Cook, la forte augmentation des prix de la DRAM (mémoire vive dynamique), utilisée notamment pour les serveurs AI, reste un problème sérieux pour Apple.

« Alors que les consommateurs demandent davantage d'appareils, l'offre diminue, et les fabricants de mémoire répercutent les prix élevés sur les consommateurs. Il est crucial pour nous que les prix et l'offre de mémoire reviennent à un niveau stable », a déclaré le chef d'Apple.

Pour rappel, le 8 juin de cette année, l'entreprise a présenté iOS 27, son système d'exploitation doté d'un assistant AI Siri mis à jour, plus intelligent et retravaillé.

La mise à jour iOS 27 sera disponible pour l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs, ainsi que pour d'autres appareils Apple. Le nouveau Siri fonctionnera sur l'iPhone 16 et les modèles plus récents, l'iPhone 15 Pro, l'iPad mini avec puce A17 Pro, l'iPad avec puce M1 ou supérieure, ainsi que sur les appareils Mac.

Craig Federighi, vice-président senior du logiciel chez Apple, a estimé que certaines entreprises se concentraient davantage sur une « course technologique » que sur les besoins humains dans le domaine de l'AI.