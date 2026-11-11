«Meilleur que Messi et Ronaldo» : Steven Gerrard fait une déclaration fracassante sur Lamine Yamal

Steven Gerrard, légende du football anglais et ancien capitaine de Liverpool, a suscité une vive réaction dans le monde du football en évaluant le talent de Lamine Yamal, attaquant du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne. Dans une interview accordée au média britannique The Touchline, l'ancien milieu de terrain a comparé le jeune prodige aux deux géants du football moderne : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de manière explicite.

«En avance sur eux en termes de développement» : l'analyse de Gerrard

Steven Gerrard, en se remémorant les débuts des plus grands rivaux de l'histoire du football à l'âge de 19 ans, a souligné que le potentiel et les décisions sur le terrain de l'ailier espagnol étaient bien supérieurs à ceux de Messi et Ronaldo au même âge :

«À 19 ans, Lamine Yamal Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouent à un niveau supérieur. Si l'on compare leur état à 19 ans, Lamine Yamal est nettement en avance en termes de niveau de développement et d'impact sur le jeu».

L'ascension de Yamal dans le football de haut niveau a été fulgurante. Il a fait ses débuts avec l'équipe première des Catalans en avril 2023, à seulement 15 ans. Lors de l'Euro 2024, il est non seulement devenu champion d'Europe avec l'Espagne, mais il a également établi un record en tant que plus jeune joueur de l'histoire à disputer une finale d'un tournoi international majeur.

Indicateur / Critère Statistiques et résultats actuels de Lamine Yamal Âge et club/équipe nationale 19 ans, FC Barcelone et équipe nationale d'Espagne Date de début Avril 2023 (entré dans le football pro à seulement 15 ans) Performance cette saison 13 buts et 12 passes décisives en 16 matchs (25 points décisifs au total) Valeur marchande 220 millions d'euros (Le joueur le plus cher du monde selon Transfermarkt) Succès internationaux Vainqueur de l'Euro 2024, plus jeune joueur de l'histoire en finale Distinctions personnelles Lauréat du titre de meilleur jeune joueur du monde 3 fois consécutives

«Alors que Messi et Ronaldo s'adaptaient à peine au haut niveau à 19 ans, Yamal est déjà champion d'Europe et décide seul du sort de chaque match».

Un record absolu de 220 millions d'euros

La productivité affichée cette saison a fait de Lamine l'attaquant le plus dangereux de la planète : en seulement 16 rencontres, il a marqué 13 buts et délivré 12 passes décisives. Le portail Transfermarkt estime sa valeur de transfert à un montant astronomique de 220 millions d'euros.

De plus, ayant remporté trois fois de suite le prix du meilleur jeune joueur du monde, le rythme de progression actuel de Yamal fera sans aucun doute de lui un prétendant sérieux au Ballon d'Or dans les années à venir.

Pensez-vous aussi que Lamine Yamal, 19 ans, est plus fort que Messi et Ronaldo au même âge, ou a-t-il encore besoin de temps pour atteindre leur régularité sur le long terme ? Donnez votre avis dans les commentaires !