Pour la première fois de son histoire, l'armée de l'air chinoise a officiellement dévoilé des images montrant la structure interne et la frappe précise sur cible du drone de combat ultra-secret et furtif GJ-11 « Sharp Sword ». Cette vidéo, diffusée par la chaîne CCTV, a suscité un vif intérêt parmi les experts militaires mondiaux et la communauté technologique.

Technologie furtive et soutes à armement

Selon les images présentées, la conception et les solutions structurelles de cet appareil sans pilote reposent sur les technologies furtives les plus avancées au monde. Les caractéristiques techniques clés du drone sont les suivantes :

Soutes à armement internes : Dans la partie inférieure de l'appareil, entre les trains d'atterrissage principaux, se trouvent deux soutes cachées avec des trappes à bords dentelés, conçues pour transporter des missiles et des bombes tout en restant invisibles aux radars.

Matériaux furtifs : La surface extérieure du drone est traitée avec un revêtement spécial qui absorbe totalement les ondes radar ennemies. De plus, afin de minimiser la détection radar, la sortie des gaz du moteur est également protégée de manière spécifique.

Paramètres techniques Caractéristiques du drone GJ-11 « Sharp Sword » Type d'appareil Drone de combat furtif (UUAV) invisible aux radars Emplacement de l'armement Soutes internes dentelées sous le fuselage Système de contrôle Contrôle par des opérateurs depuis des centres au sol Temps de préparation La préparation aux missions de combat dure de 6 heures à plusieurs jours Essais de combat CCTV a montré la destruction réussie d'une cible par temps nuageux

« L'utilisation ouverte d'armes par des drones furtifs comme le GJ-11 signifie que la Chine a franchi une nouvelle étape technologique dans le domaine de l'aviation militaire. »

Essais de combat et précision au second essai

Les images publiées par la télévision centrale chinoise montrent les essais du drone dans un environnement proche des conditions de combat réelles. En particulier, lors d'essais réalisés par temps nuageux, l'appareil a détruit la cible désignée avec une grande précision dès le second essai.

Les expertsnotent que le pilotage de tels appareils et leur préparation avant le combat demandent beaucoup de temps — le processus de préparation des spécialistes commence généralement à 6 heures et peut durer plusieurs jours dans certaines conditions complexes. La présentation publique de ce drone aura sans aucun doute un impact sérieux sur l'équilibre des forces sur le marché mondial de la défense.

Selon vous, le nouveau drone furtif chinois peut-il contourner les radars et vaincre les systèmes de défense aérienne modernes ? Laissez votre avis dans les commentaires !