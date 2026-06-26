Apple augmente officiellement les prix de certains appareils

Apple a augmenté les prix des appareils Mac, iPad, HomePod, Apple TV et Vision Pro sur le marché américain. Les prix de l'iPhone, de l'Apple Watch et des AirPods restent inchangés pour le moment. L'entreprise a justifié cette décision par la hausse du coût des puces mémoire et d'autres composants.

Selon les nouveaux tarifs, le MacBook Neo d'entrée de gamme passe de 599 $ à 699 $. Le prix du MacBook Air passe de 1099 $ à 1299 $, et celui du MacBook Pro de 1699 $ à 1999 $.

Le prix de l'iPad Air est passé de 599 $ à 749 $, et celui de l'iPad Pro de 999 $ à 1199 $.

Autres changements indiqués sur l'image :

• iMac — de 1299 $ à 1499 $

• Mac mini M4 Pro — de 1399 $ à 1599 $

• Mac Studio M4 Max — de 1999 $ à 2499 $

• Mac Studio M3 Ultra — de 3999 $ à 5299 $

• Vision Pro — de 3499 $ à 3699 $

• HomePod mini — de 99 $ à 129 $

• HomePod — de 299 $ à 349 $

• Apple TV — de 129 $ à 199 $

Ces prix sont indiqués pour le marché américain. Dans les points de vente en Ouzbékistan, les changements de prix peuvent varier selon les frais d'importation, le taux de change et les stocks des revendeurs.