Dell XPS 13 devient un sérieux rival du MacBook Neo

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Dell XPS 13 devient un sérieux rival du MacBook Neo

Les experts de Tom’s Hardware ont testé le nouveau Dell XPS 13, qui fonctionne sur la plateforme Intel Wildcat Lake. Cet appareil a été présenté comme un concurrent direct du MacBook Neo d’entrée de gamme d’Apple, et devrait sérieusement modifier sa position sur le marché. Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le prix du nouveau Dell XPS 13 commence à 700 dollars. À titre de comparaison, ce modèle rivalise avec le produit Apple non seulement par son prix, mais aussi par son apparence et l’expérience d’utilisation, donnant même une impression plus haut de gamme sur certains points. Il est également équipé d’un rétroéclairage du clavier, de deux ports USB-C rapides prenant en charge DisplayPort 2.1 et la recharge, et ne pèse que 1 kilogramm.

Mémoire vive et tests de performances

Pendant les tests, les experts ont comparé les versions de l’appareil dotées de 8 GB et de 16 GB de RAM. Il s’est avéré que 8 GB de mémoire vive ne suffisent pas au fonctionnement complet de Windows 11. En particulier, avec 15 fenêtres identiques du navigateur ouvertes, le système doté de 16 GB de mémoire s’est montré nettement plus fluide et stable.

La version de 16 GB permettait également de passer plus rapidement d’une page à l’autre. Sur les systèmes équipés de 8 GB, l’écran devenait brièvement blanc avant le rechargement de la page. Les utilisateurs travaillant en mode multitâche sont donc invités à utiliser les fonctions d’économie de mémoire.

Caractéristiques techniques et autonomie

En matière de performances, le processeur Intel Core 5 320 affiche en moyenne un niveau comparable à celui de l’Apple A18 Pro. Toutefois, l’appareil de Dell se distingue par un SSD nettement plus rapide. En matière d’autonomie, le Dell XPS 13 a même obtenu un résultat légèrement supérieur à celui du MacBook Neo.

Selon les experts, les nouveaux standards établis par Apple ont également incité les fabricants d’appareils Windows à agir. La concurrence dans ce segment offre finalement aux consommateurs la possibilité de trouver un ordinateur portable élégant et de qualité à moins de 1000 dollars.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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