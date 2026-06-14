AMD, l'un des géants du marché des semi-conducteurs, a lancé une offensive marketing contre les produits Apple. Suivant les traces d'Intel, AMD a publié des données montrant que les ordinateurs portables équipés de ses processeurs abordables sont nettement supérieurs au célèbre modèle MacBook Neo. De telles comparaisons sont essentielles dans le monde de la technologie pour comprendre l'équilibre entre prix et performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans sa comparaison, AMD a cité l'ordinateur portable HP Omnibook X Flip. Évalué à environ 610 dollars sur le marché américain, cet appareil est équipé d'un processeur Ryzen 5 220. Fait intéressant, bien que ce processeur ait été introduit début 2025, il est techniquement basé sur l'architecture Zen 4 de 2023. En réalité, il s'agit d'une version renommée des modèles Ryzen 5 8540U et Ryzen 5 7545U.

Différences dans les jeux et les logiciels

Les experts d'AMD affirment que les appareils Apple sont toujours à la traîne par rapport aux systèmes PC traditionnels en ce qui concerne les jeux informatiques. Selon ixbt.com, 15 des 20 jeux les plus populaires ne fonctionnent pas nativement sur la plateforme MacBook Neo. Par rapport à la base de jeux de la plateforme Steam, le nombre de projets adaptés à macOS reste très faible.

Cependant, un aspect doit être pris en compte : le MacBook Neo n'a jamais été commercialisé comme un appareil de jeu. De plus, la puce graphique Radeon 740M du processeur Ryzen 5 220 ne peut pas être qualifiée d'outil de jeu puissant. Les tests montrent que ce système graphique ne peut gérer que des jeux anciens ou des jeux modernes peu exigeants (par exemple, Counter Strike 2 avec des paramètres bas).

Avantages techniques et performances

AMD affirme que sa solution abordable est supérieure au produit Apple sur les aspects suivants :

La capacité de stockage SSD est deux fois supérieure à celle du modèle MacBook Neo ;

Un ensemble de ports plus riche pour connecter divers appareils externes ;

Disponibilité de la version la plus récente et la plus rapide de la technologie de communication sans fil Wi-Fi ;

Jusqu'à 57 pour cent de performances supérieures à la puce A18 Pro dans certains processus de calcul.

Sur le marché ouzbek, les ordinateurs portables équipés de processeurs AMD sont également considérés comme une alternative moins chère aux produits Apple. Surtout pour les étudiants et les employés de bureau dans le segment des 600-700 dollars, les puces Ryzen se distinguent par leurs capacités multitâches. Apple, de son côté, tente de fidéliser ses clients grâce à l'efficacité énergétique et à l'intégrité de son écosystème.

En conclusion, cette comparaison menée par AMD a davantage un caractère marketing. Le MacBook Neo et les ordinateurs portables Windows économiques sont destinés à des publics totalement différents. Néanmoins, une telle concurrence offre finalement plus de choix et de développement technologique aux consommateurs.