Le Apple MacBook Neo gagne en popularité auprès des acheteurs de la nouvelle génération

·38·Technologie
Le Apple MacBook Neo gagne en popularité auprès des acheteurs de la nouvelle génération

Le MacBook Neo d'Apple a connu un succès inattendu au cours des trois mois suivant son lancement sur le marché. Selon IDC, Apple a livré 1,1 million d'unités de MacBook Neo au cours du trimestre clos en mars. Ce chiffre est même supérieur aux résultats de lancement des modèles MacBook Air (M5) et MacBook Pro (M5). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Compte tenu du fait que le modèle MacBook Neo a été mis en vente à la mi-mars, ce résultat est d'autant plus surprenant. Le vice-président d'IDC, Navkendar Singh, a souligné que l'ordinateur portable s'est vendu à ce volume en seulement trois semaines et que la demande a continué de croître fortement depuis avril. Le prix de départ de 599 dollars a rendu cet appareil accessible à un public plus large.

L'ordinateur portable conserve le design premium d'Apple : il est équipé d'un boîtier en aluminium et d'un écran Liquid Retina de 13 pouces. Pour réduire les coûts, Apple a utilisé la puce A18 Pro au lieu d'un processeur de la série M et a proposé 8 Go de RAM dans le modèle de base. Cette stratégie a porté ses fruits et a suscité une forte demande dans de nombreux pays, notamment en Inde.

Alors que le marché américain a représenté 44 % des livraisons totales, le MacBook Neo est devenu le choix le plus attractif en Inde dans un contexte de hausse des prix des ordinateurs portables Windows. Les experts estiment que le succès du modèle Neo pourrait complètement changer la stratégie d'Apple sur les marchés émergents.

AppleMacBook NeoTechnologieOrdinateur portableIDC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram