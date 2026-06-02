Le Apple MacBook Neo gagne en popularité auprès des acheteurs de la nouvelle génération

Le MacBook Neo d'Apple a connu un succès inattendu au cours des trois mois suivant son lancement sur le marché. Selon IDC, Apple a livré 1,1 million d'unités de MacBook Neo au cours du trimestre clos en mars. Ce chiffre est même supérieur aux résultats de lancement des modèles MacBook Air (M5) et MacBook Pro (M5). C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Compte tenu du fait que le modèle MacBook Neo a été mis en vente à la mi-mars, ce résultat est d'autant plus surprenant. Le vice-président d'IDC, Navkendar Singh, a souligné que l'ordinateur portable s'est vendu à ce volume en seulement trois semaines et que la demande a continué de croître fortement depuis avril. Le prix de départ de 599 dollars a rendu cet appareil accessible à un public plus large.

L'ordinateur portable conserve le design premium d'Apple : il est équipé d'un boîtier en aluminium et d'un écran Liquid Retina de 13 pouces. Pour réduire les coûts, Apple a utilisé la puce A18 Pro au lieu d'un processeur de la série M et a proposé 8 Go de RAM dans le modèle de base. Cette stratégie a porté ses fruits et a suscité une forte demande dans de nombreux pays, notamment en Inde.

Alors que le marché américain a représenté 44 % des livraisons totales, le MacBook Neo est devenu le choix le plus attractif en Inde dans un contexte de hausse des prix des ordinateurs portables Windows. Les experts estiment que le succès du modèle Neo pourrait complètement changer la stratégie d'Apple sur les marchés émergents.