La réponse de Dell au MacBook Neo s'avère bien plus chère que prévu

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La réponse de Dell au MacBook Neo s'avère bien plus chère que prévu

Le PC portable XPS 13 DX13260 du géant technologique américain Dell, présenté au salon Computex 2026, est arrivé sur les marchés européens. Initialement annoncé comme un concurrent valable et abordable au modèle MacBook Neo d'Apple, l'appareil a été proposé à un prix bien plus élevé que ce que les acheteurs espéraient. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, Dell avait promis un prix d'environ 700 dollars pour le nouveau PC portable. Cependant, dans les boutiques européennes, le modèle XPS 13 DX13260 a été affiché à 1050 euros (environ 1220 dollars). Cela signifie qu'il est presque deux fois plus cher que prévu. Bien que les prix en Europe incluent les taxes, un tel écart entre les marchés américain et européen a surpris les experts.

Comparaison des prix et avantages pour les étudiants

Fait intéressant, Dell a également mis en place un système de remises spéciales pour les étudiants. Pour les étudiants européens, le prix du PC portable a été réduit à 800 euros, tandis qu'aux États-Unis, le prix pour cette catégorie est de 600 dollars. Malgré cela, le prix réduit en Europe reste plus élevé que le prix standard aux États-Unis.

Sachant que le prix de départ du MacBook Neo sur le marché européen est d'environ 700 euros, le nouveau produit de Dell ne peut pas être compétitif. Selon les spécialistes, le XPS 13 DX13260 devra désormais concurrencer non pas le MacBook Neo, mais le MacBook Air, beaucoup plus coûteux.

Caractéristiques techniques et capacités

La puissance interne et les capacités techniques du PC portable répondent pleinement aux exigences modernes. Les caractéristiques principales de l'appareil sont les suivantes :

  • Le tout dernier processeur Intel Core 5 320 ;
  • 8 GB de mémoire vive (RAM) et 512 GB de stockage SSD permanent ;
  • Écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;
  • La norme de communication sans fil Wi-Fi 7 la plus récente ;
  • Batterie d'une capacité de 52 Wh.
Cette politique tarifaire est également importante pour le marché ouzbek. Généralement, les appareils arrivent dans notre région en fonction des prix européens et des frais de douane. Cela signifie que le modèle Dell XPS 13 DX13260 ne sera pas aussi « bon marché » que prévu pour les utilisateurs locaux à la recherche d'un PC portable abordable.

En conclusion, Dell voulait porter un coup à la domination d'Apple sur le segment abordable avec son nouveau modèle. Cependant, le prix étonnamment élevé en Europe pourrait gravement affecter la stratégie marketing de l'entreprise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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