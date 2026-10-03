Combien coûtent les MacBook Air ? Prix au 3 octobre
Au 3 octobre, les prix des différents modèles et configurations de MacBook ont été communiqués. La liste inclut le MacBook Neo 2026, le MacBook Air M4 2025 et le MacBook Air M5 2026.
MacBook Neo 2026 :
• 8/256 GB Citrus — 689 dollars
• 8/256 GB Silver — 739 dollars
• 8/256 GB Indigo — 699 dollars
• 8/256 GB Blush — 729 dollars
• 8/512 GB — 829 dollars
MacBook Air M4 13 pouces, 2025 :
• 16/256 GB — 1 299 dollars
• 16/512 GB — 1 299 dollars
• 16/1 TB — 1 549 dollars
• 24/512 GB — 1 399 dollars
MacBook Air M4 15 pouces, 2025 :
• 16/256 GB — 1 399 dollars
• 16/512 GB — 1 449 dollars
• 16/1 TB — 1 699 dollars
• 24/512 GB — 1 619 dollars
MacBook Air M5 13 pouces, 2026 :
• 16/512 GB — 1 339 dollars
• 16/1 TB — 1 599 dollars
MacBook Air M5 15 pouces, 2026 :
• 16/512 GB — 1 539 dollars
• 16/1 TB — 1 799 dollars
• 24/1 TB — 2 199 dollars
Selon les informations, certaines configurations sont proposées à prix réduit. Les prix des modèles MacBook peuvent varier quotidiennement.
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