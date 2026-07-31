УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA халқаро мусобақалар ва Жаҳон чемпионатига бўлган муаллифлик ҳамда тижорий ҳуқуқларни хусусий инвесторларга соца, турнирларни тўлиқ бойкот қилишини маълум қилди. Ташкилотнинг таъкидлашича, Европанинг барча 55 та миллий ассоциацияси бу режани бир овоздан қатъий рад етмоқда ва Жаҳон чемпионати инвестиция маҳсулоти бўла олмайди.
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) жаҳон футболи тарихидаги энг кескин ва шов-шувли баёнотлардан бирини эълон қилди. Ташкилот Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) мусобақаларини, шу жумладан Жаҳон чемпионатини тўлиқ бойкот қилишини расман маълум қилди.
Агар ФИФА ЖЧ ва бошқа мусобақаларга бўлган муаллифлик ва тижорий ҳуқуқларни хусусий инвесторларга сотиш ҳақидаги баҳсли режасини амалга оширса, Европанинг барча 55 та миллий ассоциацияси ушбу тарихий турнирларда қатнашишдан бош тартади.
Ушбу мақолада биз сизга УЕФАнинг даҳшатли ультиматуми тафсилотлари ва жаҳон футболи келажагини таҳликага солаётган инқироз ҳақида батафсил сўзлаб берамиз.
УЕФАдан ФИФАга даҳшатли Ультиматум: «Якдил Позиция»
УЕФАнинг баёноти қатъий ва муросасиз руҳда ёзилган. Европа футболи раҳбарияти ФИФАнинг мусобақаларни хусусий мулкка айлантириш ташаббусини «масъулиятсизлик» ва «кечириб бўлмайдиган ҳолат» деб атади.
«УЕФА ва унинг таркибига кирувчи 55 та миллий ассоциация якдил позицияда турибди. Биз ФИФА’нинг жаҳон чемпионати ва бошқа мусобақаларга мулкчилик ҳуқуқини хусусий инвесторларга бериш ҳақидаги таклифини бир овоздан қатъий рад этамиз», — дейилади ташкилот хабарида.
Расмда: УЕФА Президенти Александер Чефериннинг қатъий ва таҳдидли қиёфаси. Орқа планда экранда УЕФАнинг «55 та Миллий Ассоциация» номидан «Бир Овоздан Рад Этиш» (Unanimous Rejection) ва ФИФА ЖЧ кубогига «СОТИЛМАЙДИ» (Not For Sale) тамғаси босилгани акс этган.
«ЖЧ — Бу Ирсий Мерос, Уни Сотиб Бўлмайди!»
УЕФА ЖЧнинг тижорий маҳсулотга айлантирилишига тиш-тирноғи билан қарши чиқмоқда. Европаликлар фикрича, турнирнинг маънавий қиймати молиявий даромаддан устун туриши шарт.
Инвестиция эмас: Жаҳон чемпионати инвестиция маҳсулоти сифатида кўрилиши мумкин эмас. Бу футболнинг авлодлар давомида футболчилар, миллий жамоалар ва мухлислар томонидан яратилган энг буюк меросидир.
Махфий режалар: Бундай муҳим ташаббуснинг футболни бошқаришга масъул томонлар билан маслаҳатлашмасдан, махфий тарзда ишлаб чиқилиб, деярли тасдиқлаш босқичига олиб келингани кечириб бўлмайдиган ҳолатдир.
Бурчдан воз кечиш: УЕФА буни ФИФА’нинг жаҳон футболи ҳомийси сифатидаги бурчидан воз кечиши сифатида баҳолади.
Инвесторлар Босими ва Футбол Табиатининг Ўзгариши
Агар ФИФА режаси амалга ошса, футбол тубдан ўзгаради. УЕФА бу модель жаҳон футболида ўрин йўқлигини таъкидлайди:
«Агар ташқи инвесторлар ФИФА мусобақаларида улушга эга бўлса, футбол абадий ўзгаради. Тижорий даромад доимий мажбуриятга, инвесторларнинг кутилмалари эса кундалик босимга айланади. Бу моделнинг жаҳон футболида ўрни йўқ».
Футбол келажагини асосий мақсади молиявий даромадни ошириш бўлган шахслар белгиламаслиги керак. УЕФА Европа овози бор экан, ЖЧ ҳеч қачон сотилмаслигига ваъда берди.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Маълумот
Тафсилотлар
Томонлар
УЕФА (Европа футбол ассоциациялари иттифоқи) ва ФИФА (Халқаро футбол федерацияси)
Муаммо
ФИФА ЖЧ ва мусобақа ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш режаси
УЕФА позицияси
Барча 55 та миллий ассоциациянинг «Якдил Рад Этиши»
Ультиматум
Режа бекор қилинмаса, Европа жамоалари ФИФА мусобақаларини тўлиқ бойкот қилади
Оқибат (Кутилмаган)
Агар режа амалга ошса, футбол абадий ўзгаради ва тижорий даромад асосий мақсадга айланади
Бутунжаҳон Футбол Тарихидаги Энг Катта Кризис Доирасида Муҳокама!
УЕФАнинг баёноти жаҳон футболи тарихидаги энг катта инқирозни бошлаб берди. Икки гигант ташкилот ўртасидаги бу қарама-қаршилик ЖЧнинг мавжудлигини таҳликага солмоқда.
Ушбу шов-шувли ва даҳшатли ультиматум ҳақидаги хабарни тезроқ яқинларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Бутун дунё бу тарихий қадам ҳақида билиши керак.
Сизнингча, УЕФА ЖЧни бойкот қилиши мумкинми? ФИФАнинг мусобақаларни хусусий мулкка айлантириш режасига қандай қарайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…