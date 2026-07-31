УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!

·29·Спорт
УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!
Қисқача

Европа футбол ассоциациялари иттифоқи FIFA халқаро мусобақалар ва Жаҳон чемпионатига бўлган муаллифлик ҳамда тижорий ҳуқуқларни хусусий инвесторларга соца, турнирларни тўлиқ бойкот қилишини маълум қилди. Ташкилотнинг таъкидлашича, Европанинг барча 55 та миллий ассоциацияси бу режани бир овоздан қатъий рад етмоқда ва Жаҳон чемпионати инвестиция маҳсулоти бўла олмайди.

Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (УЕФА) жаҳон футболи тарихидаги энг кескин ва шов-шувли баёнотлардан бирини эълон қилди. Ташкилот Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) мусобақаларини, шу жумладан Жаҳон чемпионатини тўлиқ бойкот қилишини расман маълум қилди.

Агар ФИФА ЖЧ ва бошқа мусобақаларга бўлган муаллифлик ва тижорий ҳуқуқларни хусусий инвесторларга сотиш ҳақидаги баҳсли режасини амалга оширса, Европанинг барча 55 та миллий ассоциацияси ушбу тарихий турнирларда қатнашишдан бош тартади.

Ушбу мақолада биз сизга УЕФАнинг даҳшатли ультиматуми тафсилотлари ва жаҳон футболи келажагини таҳликага солаётган инқироз ҳақида батафсил сўзлаб берамиз.

УЕФАдан ФИФАга даҳшатли Ультиматум: «Якдил Позиция»

УЕФАнинг баёноти қатъий ва муросасиз руҳда ёзилган. Европа футболи раҳбарияти ФИФАнинг мусобақаларни хусусий мулкка айлантириш ташаббусини «масъулиятсизлик» ва «кечириб бўлмайдиган ҳолат» деб атади.

«УЕФА ва унинг таркибига кирувчи 55 та миллий ассоциация якдил позицияда турибди. Биз ФИФА’нинг жаҳон чемпионати ва бошқа мусобақаларга мулкчилик ҳуқуқини хусусий инвесторларга бериш ҳақидаги таклифини бир овоздан қатъий рад этамиз», — дейилади ташкилот хабарида.

Расмда: УЕФА Президенти Александер Чефериннинг қатъий ва таҳдидли қиёфаси. Орқа планда экранда УЕФАнинг «55 та Миллий Ассоциация» номидан «Бир Овоздан Рад Этиш» (Unanimous Rejection) ва ФИФА ЖЧ кубогига «СОТИЛМАЙДИ» (Not For Sale) тамғаси босилгани акс этган.

«ЖЧ — Бу Ирсий Мерос, Уни Сотиб Бўлмайди!»

УЕФА ЖЧнинг тижорий маҳсулотга айлантирилишига тиш-тирноғи билан қарши чиқмоқда. Европаликлар фикрича, турнирнинг маънавий қиймати молиявий даромаддан устун туриши шарт.

  • Инвестиция эмас: Жаҳон чемпионати инвестиция маҳсулоти сифатида кўрилиши мумкин эмас. Бу футболнинг авлодлар давомида футболчилар, миллий жамоалар ва мухлислар томонидан яратилган энг буюк меросидир.

  • Махфий режалар: Бундай муҳим ташаббуснинг футболни бошқаришга масъул томонлар билан маслаҳатлашмасдан, махфий тарзда ишлаб чиқилиб, деярли тасдиқлаш босқичига олиб келингани кечириб бўлмайдиган ҳолатдир.

  • Бурчдан воз кечиш: УЕФА буни ФИФА’нинг жаҳон футболи ҳомийси сифатидаги бурчидан воз кечиши сифатида баҳолади.

Инвесторлар Босими ва Футбол Табиатининг Ўзгариши

Агар ФИФА режаси амалга ошса, футбол тубдан ўзгаради. УЕФА бу модель жаҳон футболида ўрин йўқлигини таъкидлайди:

«Агар ташқи инвесторлар ФИФА мусобақаларида улушга эга бўлса, футбол абадий ўзгаради. Тижорий даромад доимий мажбуриятга, инвесторларнинг кутилмалари эса кундалик босимга айланади. Бу моделнинг жаҳон футболида ўрни йўқ».

Футбол келажагини асосий мақсади молиявий даромадни ошириш бўлган шахслар белгиламаслиги керак. УЕФА Европа овози бор экан, ЖЧ ҳеч қачон сотилмаслигига ваъда берди.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Томонлар

УЕФА (Европа футбол ассоциациялари иттифоқи) ва ФИФА (Халқаро футбол федерацияси)

Муаммо

ФИФА ЖЧ ва мусобақа ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш режаси

УЕФА позицияси

Барча 55 та миллий ассоциациянинг «Якдил Рад Этиши»

Ультиматум

Режа бекор қилинмаса, Европа жамоалари ФИФА мусобақаларини тўлиқ бойкот қилади

Оқибат (Кутилмаган)

Агар режа амалга ошса, футбол абадий ўзгаради ва тижорий даромад асосий мақсадга айланади

Бутунжаҳон Футбол Тарихидаги Энг Катта Кризис Доирасида Муҳокама!

УЕФАнинг баёноти жаҳон футболи тарихидаги энг катта инқирозни бошлаб берди. Икки гигант ташкилот ўртасидаги бу қарама-қаршилик ЖЧнинг мавжудлигини таҳликага солмоқда.

Ушбу шов-шувли ва даҳшатли ультиматум ҳақидаги хабарни тезроқ яқинларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Бутун дунё бу тарихий қадам ҳақида билиши керак.

Сизнингча, УЕФА ЖЧни бойкот қилиши мумкинми? ФИФАнинг мусобақаларни хусусий мулкка айлантириш режасига қандай қарайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

УЕФАФИФААлександер Чеферин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)Бугун, 01:01Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинАтлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинБугун, 00:39Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариШомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариКеча, 23:24Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаАлександро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаКеча, 22:17Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Кеча, 21:00Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиКеча, 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди