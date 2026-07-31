Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)

·1·Спорт
Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)

Мюнхеннинг «Бавария» клуби янги мавсумга тайёргарлик жараёнини чинакам голлар шоуси билан давом эттирмоқда. Мюнхенликлар навбатдаги ўртоқлик учрашувида қуйи лига вакили «Роттах-Эгерн» жамоасига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 15 та гол йўллашди.

Ушбу мақолада биз сизга «Бавария»нинг тарихий ғалабаси, дублга эришган қаҳрамонлар ва ушбу икки жамоа ўртасидаги ажабтовур статистика ҳақида сўзлаб берамиз.

Голлар шоуси ва дубль эгалари

Мезбонлар сафида бир йўла учта футболчи дублга эришди. Арийон Ибраҳимович, Арминдо Зиб ва Фелипе Чавес рақиб дарвозабонини икки мартадан хафа қилишди.

Бавария – Роттах-Эгерн 15:0

Голлар: Павич (8'), Ибраҳимович (9', 45+2'), Чавес (10', 13'), Кардосо (45+3', 50'), Зиб (51', 59'), Палиния (57'), Ндиайе (67'), Ассомо (67'), Павлович (86'), Киммих (88'), Нурай (90+3').

Ушбу ғалаба «Бавария»нинг янги бош мураббийи Венсан Компани бошчилигидаги тайёргарлик жараёни аъло даражада кетаётганини намойиш этди.

Тарихий статистика: 5 ўйин, 99 гол!

Бу «Бавария» ва «Роттах-Эгерн» ўртасидаги илк шундай йирик ҳисоб эмас. Мюнхен клуби бу ҳаваскор жамоага қарши ўзига хос «шафқатсизлик» анъанасига эга. Шу кунгача ўтказилган 5 та ўзаро баҳсда «Бавария» рақиб дарвозасини жами 99 маротаба ишғол қилишга муваффақ бўлган. Яъни, мюнхенликлар ҳар бир ўйинда ўртача қарийб 20 тадан гол уришмоқда! Бу галги 15:0 ҳисоби ўша тарихий «анъана»нинг навбатдаги мантиқий давоми бўлди.

Ушбу мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, «Бавария»нинг бундай йирик ғалабалари жамоанинг мавсумдаги муваффақиятига таъсир қиладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинАтлетико шикоятидан сўнг Барселона ва Хулиан Алварес жиддий санкцияларга учраши мумкинБугун, 00:39Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариШомуродов ва Файзуллаев жамоаси еврокубокларни тарк этди — даҳшатли оқшом тафсилотлариКеча, 23:24Александро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаАлександро Бальде: Реал Мадриддан қўрқмаймиз ва тақдиримиз ўз қўлимиздаКеча, 22:17Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Майк Тайсон сирни очди: Муҳаммад Али эмас, унинг ҳақиқий кумири ким бўлган?Кеча, 21:00Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиКеча, 20:39Реал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиРеал Мадрид трансферларида янги тўсиқ юзага келдиКеча, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди