Шафқатсиз «Бавария»: Мавсумолди баҳсида рақибини ер билан битта қилди (15:0)
Мюнхеннинг «Бавария» клуби янги мавсумга тайёргарлик жараёнини чинакам голлар шоуси билан давом эттирмоқда. Мюнхенликлар навбатдаги ўртоқлик учрашувида қуйи лига вакили «Роттах-Эгерн» жамоасига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 15 та гол йўллашди.
Ушбу мақолада биз сизга «Бавария»нинг тарихий ғалабаси, дублга эришган қаҳрамонлар ва ушбу икки жамоа ўртасидаги ажабтовур статистика ҳақида сўзлаб берамиз.
Голлар шоуси ва дубль эгалари
Мезбонлар сафида бир йўла учта футболчи дублга эришди. Арийон Ибраҳимович, Арминдо Зиб ва Фелипе Чавес рақиб дарвозабонини икки мартадан хафа қилишди.
Бавария – Роттах-Эгерн 15:0
Голлар: Павич (8'), Ибраҳимович (9', 45+2'), Чавес (10', 13'), Кардосо (45+3', 50'), Зиб (51', 59'), Палиния (57'), Ндиайе (67'), Ассомо (67'), Павлович (86'), Киммих (88'), Нурай (90+3').
Ушбу ғалаба «Бавария»нинг янги бош мураббийи Венсан Компани бошчилигидаги тайёргарлик жараёни аъло даражада кетаётганини намойиш этди.
Тарихий статистика: 5 ўйин, 99 гол!
Бу «Бавария» ва «Роттах-Эгерн» ўртасидаги илк шундай йирик ҳисоб эмас. Мюнхен клуби бу ҳаваскор жамоага қарши ўзига хос «шафқатсизлик» анъанасига эга. Шу кунгача ўтказилган 5 та ўзаро баҳсда «Бавария» рақиб дарвозасини жами 99 маротаба ишғол қилишга муваффақ бўлган. Яъни, мюнхенликлар ҳар бир ўйинда ўртача қарийб 20 тадан гол уришмоқда! Бу галги 15:0 ҳисоби ўша тарихий «анъана»нинг навбатдаги мантиқий давоми бўлди.
Ушбу мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, «Бавария»нинг бундай йирик ғалабалари жамоанинг мавсумдаги муваффақиятига таъсир қиладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…