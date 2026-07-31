BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширади

·1·Авто
BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширади

Немис автогиганти BMW ўзининг стратегик ривожланиш йўналишида кескин ўзгаришларга қўл урди. Компания 2027-йил охиригача Германиядаги ўз бўлинмаларидан тахминан 8 000 нафар ходимни ихтиёрий ишдан бўшатиш дастури асосида қисқартиришини эълон қилди. Шу билан бирга, ixbt.com маълумотига кўра, BMW келгуси ўн йил давомида ўзининг янги авлод автомобиллари учун ягона ҳисоблаш платформалари етказиб берувчиси сифатида Qualcomm компаниясини танлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, кадрлар бўйича қисқартиришлар асосан маъмурий ва муҳандислик бўлинмаларини қамраб олади. Ишлаб чиқариш соҳаси ходимлари эса бу жараёндан четда қолади. Ушбу қадамлар компаниянинг асосий бозорлардаги молиявий аҳволи ёмонлашуви фонида амалга оширилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг иккинчи чорагида BMW'нинг Хитойдаги савдо кўрсаткичлари 30 фоизга камайган бўлиб, шундан сўнг автоишлаб чиқарувчи ўзининг фойда прогнозини пасайтиришга мажбур бўлган эди.

Саноатдаги инқироз ва кадрлар сиёсати

Компаниянинг янги бош директори Милан Неделжковик ходимларга мурожаат қилиб, ҳозирги кунда автомсозлик саноатидаги иш шароитлари тубдан ўзгариб кетганини таъкидлади. Мазкур муаммо фақатгина BMW билан чекланиб қолмаяпти, балки бошқа йирик немис автоконцернларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Volkswagen ҳам кенг кўламли қисқартиришларни кўриб чиқаётган бўлса, Mercedes ўз бизнес тузилмасини қайта кўриб чиқмоқда. Шунингдек, Porsche 2035-йилга бориб ўз ходимларининг қарийб 20 фоизини қисқартиришни режалаштирган.

Автомобилсозлик бозоридаги шиддатли рақобат ва иқтисодий босим етакчи брендларни харажатларни оптималлаштириш ҳамда технологик жараёнларни тубдан янгилашга мажбур қилмоқда. BMW томонидан қабул қилинган қарорлар ҳам айнан глобал автомобил бозоридаги янги воқеликларга мослашиш зарурати билан изоҳланади.

Qualcomm билан стратегик ҳамкорлик

Қабул қилинган янги келишувга кўра, Snapdragon Дигитал Чассис платформалари нафақат "рақамли кокпит", балки автоматлаштирилган бошқарув тизимлари учун ҳам қўлланилади. Одатда автомсозликда бу каби муҳим йўналишларга турли хил етказиб берувчилар хизмат кўрсатар эди. Бироқ BMW ўз тарихида илк бор иккала асосий ҳисоблаш тизимини битта дастурчи компанияга топширишга қарор қилди.

Ушбу илғор технологик ечимлар асосан Неуе Классе янги авлод автомобилларига татбиқ этилади. Шу билан бирга, Snapdragon Риде Пилот технологияси аллақачон ҳайдовчисиз ҳаракатланиш функциясига эга бўлган электр моторли BMW iX3 моделида ўз амалий топган.

Шу тариқа, BMW ўзининг муҳандислик бўлинмаларини қисқартириб бораётган бир пайтда, ташқи яримўтказгичлар етказиб берувчисига бўлган қарамлигини сезиларли даражада оширмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ёндашув автомобилсозлик келажагида дастурий таъминот ва сунъий интеллект ҳал қилувчи рол ўйнашидан далолат беради.

BMWQualcommАвтомобилсозликТехнологияИшлаб чиқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиКеча, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиКеча, 16:24Леман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларЛеман пойгасида аёллар: тарих ва замонавий ютуқларКеча, 16:20BMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиBMW харажатлар ва Хитойдаги босим ортидан G-Class рақобатчиси лойиҳасини тўхтатдиКеча, 15:20Гиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаГиперкар синови ортидаги машаққат: 1600 от кучига эга машина билан беш дақиқаКеча, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси