BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширади
Немис автогиганти BMW ўзининг стратегик ривожланиш йўналишида кескин ўзгаришларга қўл урди. Компания 2027-йил охиригача Германиядаги ўз бўлинмаларидан тахминан 8 000 нафар ходимни ихтиёрий ишдан бўшатиш дастури асосида қисқартиришини эълон қилди. Шу билан бирга, ixbt.com маълумотига кўра, BMW келгуси ўн йил давомида ўзининг янги авлод автомобиллари учун ягона ҳисоблаш платформалари етказиб берувчиси сифатида Qualcomm компаниясини танлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, кадрлар бўйича қисқартиришлар асосан маъмурий ва муҳандислик бўлинмаларини қамраб олади. Ишлаб чиқариш соҳаси ходимлари эса бу жараёндан четда қолади. Ушбу қадамлар компаниянинг асосий бозорлардаги молиявий аҳволи ёмонлашуви фонида амалга оширилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг иккинчи чорагида BMW'нинг Хитойдаги савдо кўрсаткичлари 30 фоизга камайган бўлиб, шундан сўнг автоишлаб чиқарувчи ўзининг фойда прогнозини пасайтиришга мажбур бўлган эди.
Саноатдаги инқироз ва кадрлар сиёсатиКомпаниянинг янги бош директори Милан Неделжковик ходимларга мурожаат қилиб, ҳозирги кунда автомсозлик саноатидаги иш шароитлари тубдан ўзгариб кетганини таъкидлади. Мазкур муаммо фақатгина BMW билан чекланиб қолмаяпти, балки бошқа йирик немис автоконцернларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, Volkswagen ҳам кенг кўламли қисқартиришларни кўриб чиқаётган бўлса, Mercedes ўз бизнес тузилмасини қайта кўриб чиқмоқда. Шунингдек, Porsche 2035-йилга бориб ўз ходимларининг қарийб 20 фоизини қисқартиришни режалаштирган.
Автомобилсозлик бозоридаги шиддатли рақобат ва иқтисодий босим етакчи брендларни харажатларни оптималлаштириш ҳамда технологик жараёнларни тубдан янгилашга мажбур қилмоқда. BMW томонидан қабул қилинган қарорлар ҳам айнан глобал автомобил бозоридаги янги воқеликларга мослашиш зарурати билан изоҳланади.
Qualcomm билан стратегик ҳамкорликҚабул қилинган янги келишувга кўра, Snapdragon Дигитал Чассис платформалари нафақат "рақамли кокпит", балки автоматлаштирилган бошқарув тизимлари учун ҳам қўлланилади. Одатда автомсозликда бу каби муҳим йўналишларга турли хил етказиб берувчилар хизмат кўрсатар эди. Бироқ BMW ўз тарихида илк бор иккала асосий ҳисоблаш тизимини битта дастурчи компанияга топширишга қарор қилди.
Ушбу илғор технологик ечимлар асосан Неуе Классе янги авлод автомобилларига татбиқ этилади. Шу билан бирга, Snapdragon Риде Пилот технологияси аллақачон ҳайдовчисиз ҳаракатланиш функциясига эга бўлган электр моторли BMW iX3 моделида ўз амалий топган.
Шу тариқа, BMW ўзининг муҳандислик бўлинмаларини қисқартириб бораётган бир пайтда, ташқи яримўтказгичлар етказиб берувчисига бўлган қарамлигини сезиларли даражада оширмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ёндашув автомобилсозлик келажагида дастурий таъминот ва сунъий интеллект ҳал қилувчи рол ўйнашидан далолат беради.
…