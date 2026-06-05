Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкин

·135·Иқтисодиёт
Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкин

Bitcoin (БТК) 2022-йилнинг ноябридан буён энг ёмон ҳафталик кўрсаткичини қайд этмоқда ва жума кунига келиб ҳафталик пасайиш 15 фоизга етди. Криптовалюта нархи 61 000 долларгача тушиб кетганидан сўнг, ҳозирда 62 500 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Тахминан 1 500 долларлик тикланиш "буқалар" ҳали ҳам психологик жиҳатдан муҳим бўлган 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ҳимоя қилишга уринаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Таҳлилчи Радзнинг фикрича, Bitcoin 60 000 доллардан пастга тушиб кетган тақдирда ҳам, кучли талаб туфайли тезда ўзини тиклаб олиши мумкин. Экспертнинг таъкидлашича, энг ёмон сценарийда нарх 55 000 долларгача тушиши мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (200-дай СМА) келтирилмоқда, чунки бу даража тарихан энг кучли узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш зонаси бўлиб хизмат қилган.

Тарихий маълумотларга кўра, 2019, 2020, 2022 ва 2023-йилларда 200 ҳафталик СМА даражасининг қайта синовдан ўтказилиши кучли тикланиш босқичларидан олдинги энг паст нуқталарни белгилаб берган. Масалан, 2023-йил феврал ойида Bitcoin ушбу чизиқни синовдан ўтказгач, нарх 37 фоиздан кўпроққа ўсган эди. Ҳозирда БТК иккинчи марта ушбу муҳим чизиқ устида барқарор қолишга ҳаракат қилмоқда.

Бироқ, техник таҳлилдаги "айиқ байроғи" (беар флаг) шакли коррекция 55 000 доллардан ҳам пастроққа чўзилиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Жума ҳолатига кўра, БТК ушбу шаклнинг пастки чизиғини ёриб ўтди ва савдо ҳажмининг ортиши ушбу ҳаракат ортида кучли босим борлигини кўрсатмоқда. Агар пасайиш давом этса, кейинги асосий мақсад 50 000 – 51 000 доллар атрофидаги горизонтал қўллаб-қувватлаш зонаси бўлиши кутилмоқда.

BitcoinКриптоБозорИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди