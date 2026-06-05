Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкин
Bitcoin (БТК) 2022-йилнинг ноябридан буён энг ёмон ҳафталик кўрсаткичини қайд этмоқда ва жума кунига келиб ҳафталик пасайиш 15 фоизга етди. Криптовалюта нархи 61 000 долларгача тушиб кетганидан сўнг, ҳозирда 62 500 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Тахминан 1 500 долларлик тикланиш "буқалар" ҳали ҳам психологик жиҳатдан муҳим бўлган 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ҳимоя қилишга уринаётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Таҳлилчи Радзнинг фикрича, Bitcoin 60 000 доллардан пастга тушиб кетган тақдирда ҳам, кучли талаб туфайли тезда ўзини тиклаб олиши мумкин. Экспертнинг таъкидлашича, энг ёмон сценарийда нарх 55 000 долларгача тушиши мумкин. Бунга асосий сабаб сифатида 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (200-дай СМА) келтирилмоқда, чунки бу даража тарихан энг кучли узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш зонаси бўлиб хизмат қилган.
Тарихий маълумотларга кўра, 2019, 2020, 2022 ва 2023-йилларда 200 ҳафталик СМА даражасининг қайта синовдан ўтказилиши кучли тикланиш босқичларидан олдинги энг паст нуқталарни белгилаб берган. Масалан, 2023-йил феврал ойида Bitcoin ушбу чизиқни синовдан ўтказгач, нарх 37 фоиздан кўпроққа ўсган эди. Ҳозирда БТК иккинчи марта ушбу муҳим чизиқ устида барқарор қолишга ҳаракат қилмоқда.
Бироқ, техник таҳлилдаги "айиқ байроғи" (беар флаг) шакли коррекция 55 000 доллардан ҳам пастроққа чўзилиши мумкинлигидан далолат бермоқда. Жума ҳолатига кўра, БТК ушбу шаклнинг пастки чизиғини ёриб ўтди ва савдо ҳажмининг ортиши ушбу ҳаракат ортида кучли босим борлигини кўрсатмоқда. Агар пасайиш давом этса, кейинги асосий мақсад 50 000 – 51 000 доллар атрофидаги горизонтал қўллаб-қувватлаш зонаси бўлиши кутилмоқда.
…