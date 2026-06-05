Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.

·83·Ўзбекистон
Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.

“Шаҳар йўловчи транспорти тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ҳукумат қарори қабул қилинди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

Қарорга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб Тошкент шаҳар автобусларида йўл ҳақини автобусга чиқиш вақтида тўлаш тартиби жорий этилади. Йўловчилар тўловни валидатор орқали транспорт картаси, банк картаси, смартфон ёки бошқа контакциз электрон тўлов воситалари (NFC, QR, Biometric ва бошқалар) ёрдамида амалга ошириши мумкин. Имтиёзли қатнов ҳуқуқига эга шахслар эса ижтимоий ёки транспорт картасини валидаторга теккизиб тасдиқлайди.

Белгиланган тартибда тўлов амалга оширилмаса ёки тасдиқланмаса, йўловчи чиптасиз ҳаракатланган деб ҳисобланади.

Шунингдек, ҳайдовчи билан бирга 60 нафар ва ундан ортиқ йўловчи ташишга мўлжалланган, “Евро-5” ва ундан юқори экологик талабларга жавоб берадиган янги автобус, электробус ва троллейбусларни 2027 йил 31 декабрга қадар импорт қилишда утилизация йиғимининг нол ставкаси қўлланилади.

Бундан ташқари, жорий йилнинг 1 сентябрига қадар пойтахт жамоат транспорти ҳамда шаҳар атрофи темир йўл қатновлари учун ягона интеграциялашган тўлов тизимини жорий этиш режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиҚурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиКеча, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради. – Zamin.uz, 05.06.2026