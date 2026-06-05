"Фенербаҳче" президенти икки йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди

·94·Спорт
"Фенербаҳче" президенти икки йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди

Туркия футболи навбатдаги даҳшатли ва шов-шувли можаро билан юзма-юз келди. Мамлакатнинг энг нуфузли ва кўп миллионли ишқибозлар армиясига эга бўлган гранд клубларидан бири — Истанбулнинг “Фенербаҳче” клуби президенти Садеттин Саран суд қарори билан икки йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Турк ОАВларининг тарқатган сўнгги тезкор маълумотларига қараганда, ушбу қатъий ва оғир жазога Сараннинг қонунга зид равишда қимор ўйинларини кенг тарғиб қилгани ҳамда аҳолини унда фаол иштирок этишга чақиргани сабаб бўлган. Қайд этиш жоизки, Туркия қонунчилигида тақиқланган қимор ва тотализатор ўйинларини реклама қилиш ўта жиддий жиноят ҳисобланиб, қатъий жазо чораларини кўзда тутади. Мазкур иш доирасида клуб раҳбаридан ташқари, унинг туғишган укаси Кенан Саран ҳам айбдор деб топилиб, тегишли қамоқ жазосига маҳкум этилган.

Тўпланиб қолган муаммолар ва жиноий излар

Спорт экспертлари ва инсайдерларнинг фикрича, “Фенербаҳче” раҳбарининг бу қадар қаттиқ жазоланиши шунчаки биргина ҳолат эмас, балки анчадан буён “тўпланиб келган” муаммоларнинг мантиқий ечимидир.

Саран ака-укалар анча вақтдан бери бир қатор шубҳали молиявий масалалар, ички жанжаллар ва узоқ давом этаётган суд жараёнлари билан кун тартибида туришган эди. Бу галги қонунбузарлик эса Одил судлов тизими учун сўнгги томчи бўлди.

Турк футболининг қора кунлари

Афсуски, сўнгги йилларда қардош Туркия футболи майдондаги чиройли ўйинлардан кўра, кўпроқ мана шундай салбий воқеалар билан тилга тушмоқда. Қуйидаги жадвалда турк футболи инқирозига сабаб бўлаётган асосий омиллар келтирилган:

Муаммолар тури

Футболга кўрсатаётган салбий таъсири

Келишилган ўйинлар

Мусобақаларнинг ҳаққонийлиги ва спорт адолати тамойилларини буткул йўққа чиқармоқда

Қимор ва тотализатор тарғиботи

Клуб раҳбарлари ва мутасаддиларнинг жиноий жавобгарликка тортилишига сабаб бўлмоқда

Оммавий фош этишлар

Клублар ва умуман турк футболининг халқаро майдондаги нуфузига жиддий путур етказмоқда

Эслатиб ўтамиз, турк футболи мана шундай “келишилган ўйинлар” ва спорт руҳиятига зид бўлган оммавий можаролар фош этилаётган ўта мураккаб, чигал ва оғриқли даврни бошдан кечирмоқда. Клуб раҳбарининг қамоққа олиниши жамоанинг келажаги ва ички муҳитига қандай таъсир кўрсатишини вақт кўрсатади.

Замин шарҳи: "Фенербаҳче"дек катта тарихга эга клуб президентининг қимор тарғиботи билан қамалиши — бутун турк футболи учун тарсаки бўлди. Истанбул гранди энди нафақат майдондаги рақобатда, балки бошқарув тизимида ҳам катта инқирозга юз тутиши мумкин. Умид қиламизки, бундай қора булутлар тез орада тарқаб, қардошларимиз яна тоза ва чиройли футболга қайтишади.

Европа ва қитъамиз футболидаги энг қайноқ воқеалар, шов-шувли суд жараёнлари ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ФенербаҳчеСадеттин СаранТуркияИстанбулКенан Саран
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди