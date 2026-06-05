"Фенербаҳче" президенти икки йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди
Туркия футболи навбатдаги даҳшатли ва шов-шувли можаро билан юзма-юз келди. Мамлакатнинг энг нуфузли ва кўп миллионли ишқибозлар армиясига эга бўлган гранд клубларидан бири — Истанбулнинг “Фенербаҳче” клуби президенти Садеттин Саран суд қарори билан икки йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Турк ОАВларининг тарқатган сўнгги тезкор маълумотларига қараганда, ушбу қатъий ва оғир жазога Сараннинг қонунга зид равишда қимор ўйинларини кенг тарғиб қилгани ҳамда аҳолини унда фаол иштирок этишга чақиргани сабаб бўлган. Қайд этиш жоизки, Туркия қонунчилигида тақиқланган қимор ва тотализатор ўйинларини реклама қилиш ўта жиддий жиноят ҳисобланиб, қатъий жазо чораларини кўзда тутади. Мазкур иш доирасида клуб раҳбаридан ташқари, унинг туғишган укаси Кенан Саран ҳам айбдор деб топилиб, тегишли қамоқ жазосига маҳкум этилган.
Тўпланиб қолган муаммолар ва жиноий излар
Спорт экспертлари ва инсайдерларнинг фикрича, “Фенербаҳче” раҳбарининг бу қадар қаттиқ жазоланиши шунчаки биргина ҳолат эмас, балки анчадан буён “тўпланиб келган” муаммоларнинг мантиқий ечимидир.
Саран ака-укалар анча вақтдан бери бир қатор шубҳали молиявий масалалар, ички жанжаллар ва узоқ давом этаётган суд жараёнлари билан кун тартибида туришган эди. Бу галги қонунбузарлик эса Одил судлов тизими учун сўнгги томчи бўлди.
Турк футболининг қора кунлари
Афсуски, сўнгги йилларда қардош Туркия футболи майдондаги чиройли ўйинлардан кўра, кўпроқ мана шундай салбий воқеалар билан тилга тушмоқда. Қуйидаги жадвалда турк футболи инқирозига сабаб бўлаётган асосий омиллар келтирилган:
Муаммолар тури
Футболга кўрсатаётган салбий таъсири
Келишилган ўйинлар
Мусобақаларнинг ҳаққонийлиги ва спорт адолати тамойилларини буткул йўққа чиқармоқда
Қимор ва тотализатор тарғиботи
Клуб раҳбарлари ва мутасаддиларнинг жиноий жавобгарликка тортилишига сабаб бўлмоқда
Оммавий фош этишлар
Клублар ва умуман турк футболининг халқаро майдондаги нуфузига жиддий путур етказмоқда
Эслатиб ўтамиз, турк футболи мана шундай “келишилган ўйинлар” ва спорт руҳиятига зид бўлган оммавий можаролар фош этилаётган ўта мураккаб, чигал ва оғриқли даврни бошдан кечирмоқда. Клуб раҳбарининг қамоққа олиниши жамоанинг келажаги ва ички муҳитига қандай таъсир кўрсатишини вақт кўрсатади.
Замин шарҳи: "Фенербаҳче"дек катта тарихга эга клуб президентининг қимор тарғиботи билан қамалиши — бутун турк футболи учун тарсаки бўлди. Истанбул гранди энди нафақат майдондаги рақобатда, балки бошқарув тизимида ҳам катта инқирозга юз тутиши мумкин. Умид қиламизки, бундай қора булутлар тез орада тарқаб, қардошларимиз яна тоза ва чиройли футболга қайтишади.
Европа ва қитъамиз футболидаги энг қайноқ воқеалар, шов-шувли суд жараёнлари ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…