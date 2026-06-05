AirТрунк Ҳиндистонда AI маълумотлар марказлари учун 30 млрд доллар тикади
Blackstone томонидан қўллаб-қувватланадиган AirТрунк оператори 2030-йилга қадар Ҳиндистон иқтисодиётига 30 миллиард доллар инвестиция киритишини эълон қилди. Австралия компанияси мамлакатда умумий қуввати 5 гигаватт (ГВт) бўлган янги маълумотлар марказларини барпо этишни режалаштирмоқда. Бу Жанубий Осиё минтақасининг рақамли инфратузилмасига йўналтирилган энг йирик сармоявий мажбуриятлардан бири бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
AirТрунк жорий йил бошида Лумина CloudИнфра компаниясини сотиб олиш орқали Ҳиндистон бозорига кириб келган эди. Бернстеин тадқиқот фирмаси маълумотларига кўра, Ҳиндистондаги маълумотлар марказлари қуввати бугунги 1,5 ГВ кўрсаткичидан 2030-йилга бориб 8 ГВга қадар ўсиши кутилмоқда. Ҳиндистон ҳукумати ҳам сунъий интеллект инфратузилмасини жалб қилиш учун хорижий булутли хизмат провайдерларига 2047-йилгача солиқ имтиёзларини таклиф қилмоқда.
Компания аллақачон кенгайиш учун пойдевор қўйишни бошлаган. Хусусан, Maxараштра штатида 3 ГВ қувватга эга йирик лойиҳа учун ер ажратиш бўйича келишувга эришилган. AirТрунк бош ижрочи директори Робин Худа ва Бош вазир Нарендра Моди ўртасидаги учрашувдан сўнг, ушбу инвестиция Ҳиндистоннинг булутли ҳисоблаш ва сунъий интеллект бўйича глобал хабга айланишига хизмат қилиши таъкидланди.
Ҳозирда Amazon, Google, Microsoft ва OpenAI каби технологик гигантлар ҳам Ҳиндистонда ўз инфратузилмаларини кенгайтирмоқда. Бироқ, экспертлар маълумотлар марказларининг электр энергияси, сув ва ер ресурсларига бўлган улкан эҳтиёжи келажакда асосий тўсиқ бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Делоитте ҳисоб-китобларига кўра, Осиё-Тинч океани минтақасида бундай лойиҳалар ўнлаб тераватт-соат қўшимча энергия талаб қилади.
…