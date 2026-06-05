АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкин

·36·Иқтисодиёт
АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкин

АҚШ Вакиллар палатасидаги республикачилар конгрессменларнинг акциялар билан савдо қилишини тақиқлашга оид қонун лойиҳасига прогноз бозорлари (предиктион маркетс) бўйича янги чекловларни киритишни режалаштирмоқда. Ушбу ташаббус қонун чиқарувчиларнинг сайловлар ёки давлат сиёсати натижаларига пул тикиш ҳуқуқини қайта кўриб чиқиш фонида юзага келди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Вакиллар палатаси Маъмурият қўмитаси раиси Брян Стеил H.R.7008 қонун лойиҳасига тегишли ўзгартиришларни киритиш ниятида. Bloomberg Говернмент хабарига кўра, Стеил ушбу ҳужжатни яқин ойларда овозга қўйишни кутмоқда. Янги қоидалар акциялар савдосидаги чекловларни прогноз бозорларидан фойдаланиш бўйича янги тақиқлар билан бирлаштиради.

Стеилнинг таклифига кўра, конгрессменлар учун прогноз бозорлари бутунлай тақиқланмайди, бироқ шартномаларнинг айрим турлари чекланади. Масалан, Супер Бовл каби спорт ёки кўнгилочар тадбирлар натижаларига пул тикишга рухсат берилади, аммо сайловлар ёки иқтисодий сиёсатга оид шартномалар билан савдо қилиш чекланиши мумкин.

Ушбу ҳаракатлар Полймаркет каби платформалар атрофидаги муҳокамалар кучайган бир пайтда юз бермоқда. Политико ҳисоботига кўра, Полймаркет маркетинг директори Маттев Модаббер билан боғлиқ ҳисоблар орқали ижтимоий тармоқлардаги блогерларга платформани тарғиб қилиш учун 2,5 миллион доллардан ортиқ маблағ ўтказилгани аниқланган.

Ҳозирда АҚШ қонунчилигида конгрессменларнинг прогноз бозорлари билан қандай ишлаши бўйича аниқ қоидалар мавжуд эмас. Брян Стеилнинг таъкидлашича, ушбу чора маҳсулотнинг ўзини танқид қилиш эмас, балки қонун чиқарувчилар учун ахлоқий ва молиявий чегараларни белгилашга қаратилган.

АҚШКонгрессПолймаркетИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкин – Zamin.uz, 05.06.2026