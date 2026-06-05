АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкин
АҚШ Вакиллар палатасидаги республикачилар конгрессменларнинг акциялар билан савдо қилишини тақиқлашга оид қонун лойиҳасига прогноз бозорлари (предиктион маркетс) бўйича янги чекловларни киритишни режалаштирмоқда. Ушбу ташаббус қонун чиқарувчиларнинг сайловлар ёки давлат сиёсати натижаларига пул тикиш ҳуқуқини қайта кўриб чиқиш фонида юзага келди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Вакиллар палатаси Маъмурият қўмитаси раиси Брян Стеил H.R.7008 қонун лойиҳасига тегишли ўзгартиришларни киритиш ниятида. Bloomberg Говернмент хабарига кўра, Стеил ушбу ҳужжатни яқин ойларда овозга қўйишни кутмоқда. Янги қоидалар акциялар савдосидаги чекловларни прогноз бозорларидан фойдаланиш бўйича янги тақиқлар билан бирлаштиради.
Стеилнинг таклифига кўра, конгрессменлар учун прогноз бозорлари бутунлай тақиқланмайди, бироқ шартномаларнинг айрим турлари чекланади. Масалан, Супер Бовл каби спорт ёки кўнгилочар тадбирлар натижаларига пул тикишга рухсат берилади, аммо сайловлар ёки иқтисодий сиёсатга оид шартномалар билан савдо қилиш чекланиши мумкин.
Ушбу ҳаракатлар Полймаркет каби платформалар атрофидаги муҳокамалар кучайган бир пайтда юз бермоқда. Политико ҳисоботига кўра, Полймаркет маркетинг директори Маттев Модаббер билан боғлиқ ҳисоблар орқали ижтимоий тармоқлардаги блогерларга платформани тарғиб қилиш учун 2,5 миллион доллардан ортиқ маблағ ўтказилгани аниқланган.
Ҳозирда АҚШ қонунчилигида конгрессменларнинг прогноз бозорлари билан қандай ишлаши бўйича аниқ қоидалар мавжуд эмас. Брян Стеилнинг таъкидлашича, ушбу чора маҳсулотнинг ўзини танқид қилиш эмас, балки қонун чиқарувчилар учун ахлоқий ва молиявий чегараларни белгилашга қаратилган.
…