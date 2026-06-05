Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилинди

·56·Ўзбекистон
Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилинди

Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси 2026 йил май ойи учун “Палов индекси” натижаларини эълон қилди. Унга кўра, мамлакат ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш учун сарфланадиган маҳсулотлар асосида ҳисобланган қийматлар маълум бўлди.

Ҳисоб-китобларга кўра,

Қорақалпоғистон Республикаси — 103 557 сўм;

• Андижон вилояти — 113 198 сўм;

• Бухоро вилояти — 115 466 сўм;

• Жиззах вилояти — 115 970 сўм;

• Қашқадарё вилояти — 117 746 сўм;

• Навоий вилояти — 116 889 сўм;

• Наманган вилояти — 115 801 сўм;

• Самарқанд вилояти — 119 998 сўм;

• Сурхондарё вилояти — 117 800 сўм;

• Сирдарё вилояти — 111 471 сўм;

Тошкент вилояти — 119 694 сўм;

• Фарғона вилояти — 122 884 сўм;

• Хоразм вилояти — 114 394 сўм;

• Тошкент шаҳри — 125 126 сўм.

Таъкидланишича, мазкур кўрсаткичлар палов тайёрлаш учун зарур бўлган маҳсулотлар нархи асосида шакллантирилган бўлиб, улар ҳудудларда сотилаётган тайёр паловнинг бир килограмм нархини англатмайди.

Маълумот учун, “Палов индекси” 2020 йил январь ойидан бошлаб жорий этилган. Ушбу индексни шакллантириш жараёнида республиканинг барча ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш учун сарфланадиган маҳсулотлар ҳажми ўрганилади. Шу асосда умумий овқатланиш муассасаларида бир порция паловнинг ўртача қиймати ҳам баҳоланади.

Мутахассислар қайд этишича, палов таркибига кирувчи асосий маҳсулотлар — гуруч, гўшт, сабзи, пиёз ва ёғ нархларидаги ўзгаришлар орқали бозордаги умумий нархлар динамикасини кузатиш мумкин. Шунингдек, ҳудудлар кесимида палов тайёрлаш харажатларини солиштириш яшаш харажатларини таққослаш имконини беради.

Жадвал маълумотларига кўра, май ойида бирон-бир ҳудудда мол гўштининг бир килограмми 100 минг сўмдан арзон бўлмаган. Агар февраль ойида 70–80 минг сўм атрофида гўшт топиш мумкин бўлган бўлса, ҳозирда энг қиммат гўшт Фарғона вилоятида — 126 972 сўм, энг арзони эса Қорақалпоғистон Республикасида — 103 549 сўм этиб қайд этилган.

ЎзбекистонЎзбекистон Миллий статистика қўмитасиТошкентФарғонаҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53Қурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиҚурилишга рухсат олиш соддалаштирилиб, бюрократияга чек қўйиладиКеча, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди