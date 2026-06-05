Боат компанияси 9 доллардан бошланувчи Слазер триммерлар туркумини тақдим этди
Боат компанияси ўзининг янги Слазер триммерлар линиясини намойиш этди. Мазкур туркум Слазер С100, Слазер К100+ ва Слазер К100 Pro каби учта моделни ўз ичига олади. Ҳар бир қурилма замонавий функциялар ва ҳамёнбоп нарх уйғунлиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Слазер С100 модели бир марта тўлиқ қувватланиш орқали 300 дақиқагача ишлаш имкониятини беради ва тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Компания маълумотларига кўра, беш дақиқалик қувватлаш битта тўлиқ соч-соқол олиш жараёни учун кифоя қилади. Зангламайдиган пўлатдан ясалган пичоқлар, ювиладиган насадкалар ва USB-C порти ушбу моделнинг асосий хусусиятларидир.
Слазер К100+ модели эса "6 таси 1 да" кўринишидаги универсал тўпламдир. У соқол, соч, бурун ва тана парвариши учун мўлжалланган алмаштириладиган насадкаларга эга. Қурилма керамик пичоқлар, юқори сифатли алюминий корпус ва ИПХ6 стандарти бўйича сувдан ҳимоя тизими билан жиҳозланган. Шунингдек, унда магнитли маҳкамлаш тизими ва қувват индикатори мавжуд.
Туркумнинг энг юқори модели Слазер К100 Pro бўлиб, у "15 таси 1 да" кўп функцияли тўплам ҳисобланади. У ҳам керамик пичоқлар, алюминий корпус ва ИПХ6 сувга чидамлилик хусусиятларини ўзида сақлаб қолган. Нархларга келсак, Слазер С100 модели 9 доллар, Слазер К100+ варианти 19 доллар, энг мукаммал Слазер К100 Pro эса 35 доллар қийматида баҳоланди.
…