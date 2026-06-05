Грем Поттер Виктор Гёкерес ва Александер Исакни танқидлардан ҳимоя қилди

·74·Спорт
Грем Поттер Виктор Гёкерес ва Александер Исакни танқидлардан ҳимоя қилди

Швеция терма жамоаси бош мураббийи Граҳам Поттер ўзининг юлдузли ҳужумчилари Виктор Гёкерес ва Александер Исак атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, ҳар икки футболчи Англияда турлича баҳоланаётган бўлса-да, улар юқори даражадаги иқтидор эгалари бўлиб қолмоқда. Поттер ҳужумчиларнинг жамоага қўшаётган ҳиссаси ташқи томондан берилаётган баҳоларга мос келмаслигини айтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Граҳам Поттер айниқса Виктор Гёкереснинг ўйинини алоҳида эътироф этди. Арсенал ҳужумчиси Швеция терма жамоасининг Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишида муҳим рол ўйнади. Саралашнинг плей-офф босқичида Полшага қарши кечган баҳсларда у тўртта гол уриб, жамоасининг муваффақиятини таъминлади. Арсенал билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борган бўлса-да, Гёкерес ҳамон айрим экспертлар томонидан танқид қилинмоқда.

"У икки ўйинда тўртта гол уриб, бизни Жаҳон чемпионатига олиб чиқди, унинг таъсири ҳайратланарли даражада. Арсенал нуқтаи назаридан қараганда ҳам, у ўз вазифасини бажарди, голлар урди ва жамоаси билан совринлар ютди. Шунча меҳнатига қарамай, у ҳали ҳам танқид қилинмоқда. Бу биз яшаётган дунёнинг бир қисми, лекин унинг характери ва майдондаги меҳнаткашлиги таҳсинга лойиқ", — деди Поттер.

Шунингдек, мураббий Ливерпул сафида қийин мавсумни ўтказаётган Александер Исакни ҳам ҳимоя қилди. 125 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган ҳужумчининг ўйинига жароҳатлар ва катта умидлар босими таъсир кўрсатди. Поттер футболчининг сифати ўзгармаганини, шунчаки янги жамоавий муҳитга мослашиш жараёни кетаётганини таъкидлади.

"Баъзида янги футболчи келиши билан ҳамма нарса ўз-ўзидан яхшиланиб кетади деб ўйлаймиз. Биз Алекснинг Нюкасл сафида нималарга қодир эканини кўрганмиз. Гап футболчининг маҳоратида эмас, балки унинг Ливерпул тизимида қандай ўрин топишида. Унинг сифати жойида, фақат жамоа билан ўзаро алоқани тўғри йўлга қўйиш керак", — дея қўшимча қилди мураббий.

АрсеналЛиверпулВиктор ГёкересАлександер ИсакГраҳам Поттер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди