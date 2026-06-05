Грем Поттер Виктор Гёкерес ва Александер Исакни танқидлардан ҳимоя қилди
Швеция терма жамоаси бош мураббийи Граҳам Поттер ўзининг юлдузли ҳужумчилари Виктор Гёкерес ва Александер Исак атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, ҳар икки футболчи Англияда турлича баҳоланаётган бўлса-да, улар юқори даражадаги иқтидор эгалари бўлиб қолмоқда. Поттер ҳужумчиларнинг жамоага қўшаётган ҳиссаси ташқи томондан берилаётган баҳоларга мос келмаслигини айтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Граҳам Поттер айниқса Виктор Гёкереснинг ўйинини алоҳида эътироф этди. Арсенал ҳужумчиси Швеция терма жамоасининг Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишида муҳим рол ўйнади. Саралашнинг плей-офф босқичида Полшага қарши кечган баҳсларда у тўртта гол уриб, жамоасининг муваффақиятини таъминлади. Арсенал билан Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борган бўлса-да, Гёкерес ҳамон айрим экспертлар томонидан танқид қилинмоқда.
"У икки ўйинда тўртта гол уриб, бизни Жаҳон чемпионатига олиб чиқди, унинг таъсири ҳайратланарли даражада. Арсенал нуқтаи назаридан қараганда ҳам, у ўз вазифасини бажарди, голлар урди ва жамоаси билан совринлар ютди. Шунча меҳнатига қарамай, у ҳали ҳам танқид қилинмоқда. Бу биз яшаётган дунёнинг бир қисми, лекин унинг характери ва майдондаги меҳнаткашлиги таҳсинга лойиқ", — деди Поттер.
Шунингдек, мураббий Ливерпул сафида қийин мавсумни ўтказаётган Александер Исакни ҳам ҳимоя қилди. 125 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган ҳужумчининг ўйинига жароҳатлар ва катта умидлар босими таъсир кўрсатди. Поттер футболчининг сифати ўзгармаганини, шунчаки янги жамоавий муҳитга мослашиш жараёни кетаётганини таъкидлади.
"Баъзида янги футболчи келиши билан ҳамма нарса ўз-ўзидан яхшиланиб кетади деб ўйлаймиз. Биз Алекснинг Нюкасл сафида нималарга қодир эканини кўрганмиз. Гап футболчининг маҳоратида эмас, балки унинг Ливерпул тизимида қандай ўрин топишида. Унинг сифати жойида, фақат жамоа билан ўзаро алоқани тўғри йўлга қўйиш керак", — дея қўшимча қилди мураббий.
…