Ўзбекистон тўрт ойда қайси мева ёки сабзавотни энг кўп экспорт қилди?

·53·Иқтисодиёт
Ўзбекистон тўрт ойда қайси мева ёки сабзавотни энг кўп экспорт қилди?

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистон ташқи бозорларга жами 489,5 минг тонна мева-сабзавот маҳсулотлари етказиб берган. Ушбу экспорт ҳажмининг умумий қиймати 454,5 миллион АҚШ долларини ташкил этган.

Ўтган йилнинг шу даври билан солиштирилганда экспорт ҳажми 25,9 минг тоннага ёки 5,6 фоизга ошган. Бу эса ўзбек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига халқаро бозорларда талаб юқори бўлиб қолаётганини кўрсатмоқда.

Экспорт таркибида энг катта улуш сабзавотларга тўғри келган. Тўрт ой давомида хорижга 239,8 минг тонна сабзавот маҳсулотлари жўнатилган. Шунингдек, 86,6 минг тонна мева ва резаворлар ҳам ташқи бозорларга экспорт қилинган.

Бундан ташқари, 26,2 минг тонна мош, 9,2 минг тонна ерёнғоқ ва бошқа ёнғоқ маҳсулотлари экспорт қилинган. Тарвуз ва қовун етказиб бериш ҳажми эса 0,2 минг тоннани ташкил этган. Қолган қисм бошқа турдаги мева-сабзавот ва қайта ишланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келган.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитасиАҚШ доллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди