NSA кибероперациялар учун Anthropic компаниясининг Мйтос моделидан фойдаланади
Anthropic компанияси АҚШ Миллий хавфсизлик агентлигига (NSA) ўзининг киберхавфсизлик бўйича энг илғор сунъий интеллект модели — Мйтосдан фойдаланишда кўмаклашиш учун бир гуруҳ муҳандисларни юборди. Финансиал Times нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, ярим ўнга яқин мутахассис разведка хизматига ушбу моделни махсус иловалар учун мослаштиришда ёрдам бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча муҳандислар ёки Мйтос моделининг бевосита хакерлик операцияларида қўлланилаётгани ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. NSA асосан сув ости кабеллари, корпоратив ҳамкорлик ва бошқа махфий йўллар орқали разведка маълумотларини тўплаш, шунингдек, хорижий рақибларга қарши ҳужумкор кибероперацияларни амалга ошириш билан шуғулланади.
Қизиғи шундаки, апрель ойида Ахиос нашри NSA Anthropic технологияларидан фойдаланиш бўйича федерал тақиққа қарамай, Мйтос моделини қўллаётгани ҳақида ёзган эди. АҚШ Мудофаа вазирлиги Anthropic компаниясини ўз моделларидан оммавий ички кузатув ва автоном қуроллар яратишда фойдаланишга рухсат бермагани учун уни "таъминот занжири хавфи" деб эълон қилган эди.
Anthropic компаниясининг таъкидлашича, Мйтос модели киберхавфсизлик соҳасида шунчалик кучлики, унинг имкониятлари хавфсизлик тизимларидаги заифликларни топиш ва хакерлик ҳужумларини амалга оширишда суиистеъмол қилиниши мумкин. Шу сабабли компания ушбу моделга киришни чеклаб қўйган эди. Ҳозирда кўплаб ҳукуматлар ушбу технологияга эга бўлишга интилмоқда.
NSA вакиллари ушбу хабарларни тасдиқлаш ёки инкор этишдан бош тортди. Anthropic компанияси ҳам ҳозирча расмий изоҳ бермади. Ушбу ҳамкорлик сунъий интеллектнинг миллий хавфсизлик ва киберурушлардаги роли борасидаги баҳсларни янада кучайтириши кутилмоқда.
…