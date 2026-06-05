iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилди

·39·Техно
iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилди

Петербург халқаро иқтисодий форумида микросхемалар хавфсизлигини лазер ёрдамида синовдан ўтказувчи илк маҳаллий мажмуа намойиш этилди. ЛФИ-26 (Ласер Фаулт Инжектион) деб номланган ушбу қурилма Поситиве Течнологиес компанияси томонидан ишлаб чиқилган. Компания вакилларининг таъкидлашича, бунгача Россияда бундай ускуналар ишлаб чиқарилмаган ва ташкилотлар уларни Франциянинг АЛПҳАНОВ ҳамда Нидерландиянинг Рискуре каби хорижий етказиб берувчиларидан сотиб олишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Яратувчиларнинг тушунтиришича, мажмуа йўналтирилган лазер нурланиши ёрдамида чиплар ишига “бошқариладиган носозликлар” киритиш имконини беради. Ушбу технология қурилма ва маълумотлар устидан тўлиқ назоратни қўлга киритиш, натижада ҳимоя тизимидаги заифликларни аниқлашга хизмат қилади. Бу каби тадқиқотлар замонавий киберхавфсизлик соҳасида муҳим босқич ҳисобланади.

Поситиве Лабс R&D маркази раҳбари Алексей Усановнинг сўзларига кўра, ўз лазер мажмуасини яратиш Ғарб вендорлари бозорни тарк этган шароитда аппарат хавфсизлиги соҳасидаги компетенсияларни сақлаб қолиш учун зарур қадам бўлган. Бундай ускунасисиз хорижий чиплар хавфсизлигини тўлиқ таҳлил қилиш ёки маҳаллий элементлар базасининг ҳимоя сифатини тасдиқлаш имконсиздир.

ЛФИ-26 қурилмасининг қўлланиш доираси жуда кенг: банк карталари ва крипто-ҳамёнлардан тортиб, iPhone смартфонлари, автомобиллардаги бошқарув блоклари ва ҳатто орбитал сунъий йўлдошларгача қамраб олади. Янги мажмуа микроэлектроника хавфсизлигини тадқиқ қилиш учун мўлжалланган ускуналар линиясининг бир қисмига айланди.

ТехнологияiPhoneЛазерКиберхавфсизликЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25Россия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиРоссия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус