MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибда
MLS Юлдузлар ўйинининг дастлабки асосий таркиби эълон қилинди. Мухлислар, ОАВ ва футболчилар ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, жамоага кутилган юлдузлар билан бир қаторда бир қатор сюрприз номлар ҳам киритилди. Рўйхатда Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин каби жаҳон юлдузлари борлиги диққатга сазовордир. Гарчи Сон Ҳеунг-Мин ўзининг энг яхши мавсумини ўтказмаётган бўлса-да, унинг машҳурлиги ва маҳорати таркибдан жой олишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Таркибнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири бу Завиер Гозо, Антонй Марканич ва Нашвилле жамоасининг ажойиб ҳимоячиси Энди Нажар каби футболчиларнинг киритилишидир. Шунингдек, Тим Реам орадан 15 йил ўтиб яна бир бор юлдузлар жамоасига чақирилди. Ярим ҳимоя чизиғида эса Себастиан Берҳалтер деярли ёлғиз қолган, бу эса жамоанинг тактик тузилиши борасида турли саволларни келтириб чиқармоқда.
Мутахассислар ушбу таркибни таҳлил қилар экан, жамоанинг ҳужумкорлигини юқори баҳолашмоқда, бироқ ҳимоя чизиғи Лига МХ юлдузларига қарши баҳсда жиддий синовдан ўтиши мумкинлигини таъкидлашмоқда. Айниқса, Завиер Гозо жорий йилда MLSда кўрсатаётган барқарор ўйини билан ушбу эътирофга тўла лойиқ эканини исботлади.
Июль ойи охирида бўлиб ўтадиган MLS ва Лига МХ юлдузлари ўртасидаги қарама-қаршилик мухлислар учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси ва Жорди Алба каби юлдузларнинг майдонга тушиши ўйиннинг нуфузини янада оширади. Ҳозирча захира ўйинчилари таркибни қанчалик кучайтириши ва жамоавий мувозанатни қандай таъминлаши асосий масала бўлиб қолмоқда.
…