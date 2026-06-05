MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибда

·102·Спорт
MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибда

MLS Юлдузлар ўйинининг дастлабки асосий таркиби эълон қилинди. Мухлислар, ОАВ ва футболчилар ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, жамоага кутилган юлдузлар билан бир қаторда бир қатор сюрприз номлар ҳам киритилди. Рўйхатда Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин каби жаҳон юлдузлари борлиги диққатга сазовордир. Гарчи Сон Ҳеунг-Мин ўзининг энг яхши мавсумини ўтказмаётган бўлса-да, унинг машҳурлиги ва маҳорати таркибдан жой олишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Таркибнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири бу Завиер Гозо, Антонй Марканич ва Нашвилле жамоасининг ажойиб ҳимоячиси Энди Нажар каби футболчиларнинг киритилишидир. Шунингдек, Тим Реам орадан 15 йил ўтиб яна бир бор юлдузлар жамоасига чақирилди. Ярим ҳимоя чизиғида эса Себастиан Берҳалтер деярли ёлғиз қолган, бу эса жамоанинг тактик тузилиши борасида турли саволларни келтириб чиқармоқда.

Мутахассислар ушбу таркибни таҳлил қилар экан, жамоанинг ҳужумкорлигини юқори баҳолашмоқда, бироқ ҳимоя чизиғи Лига МХ юлдузларига қарши баҳсда жиддий синовдан ўтиши мумкинлигини таъкидлашмоқда. Айниқса, Завиер Гозо жорий йилда MLSда кўрсатаётган барқарор ўйини билан ушбу эътирофга тўла лойиқ эканини исботлади.

Июль ойи охирида бўлиб ўтадиган MLS ва Лига МХ юлдузлари ўртасидаги қарама-қаршилик мухлислар учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда. Лионель Месси ва Жорди Алба каби юлдузларнинг майдонга тушиши ўйиннинг нуфузини янада оширади. Ҳозирча захира ўйинчилари таркибни қанчалик кучайтириши ва жамоавий мувозанатни қандай таъминлаши асосий масала бўлиб қолмоқда.

MLSЛионель МессиСон Ҳеунг-МинФутболАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиБугун, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Бугун, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиБугун, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Бугун, 16:18Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиДеклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди