Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Компаниялар инқироз ёқасида

·51·Техно
Сунъий интеллект харажатлари назоратдан чиқмоқда: Компаниялар инқироз ёқасида

Технология оламида сунъий интеллект (AI) харажатлари кутилмаган даражада ўсиб кетиши ортидан йирик компаниялар ўз бюджетларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Масалан, Uber компанияси 2026-йилгача мўлжалланган AI-кодлаш бюджетини жорий йилнинг апрель ойигаёқ сарфлаб бўлди. Microsoft эса ўз дастурчиларига тақдим этилган Claude Коде лицензияларини бир неча ойдан сўнг бекор қилди. Токенлар нархи пасайганига қарамай, автоном агентларнинг оммалашиши истеъмол ҳажмини кескин ошириб юборди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниялар 2025-йил бошида чексиз обуналарга таяниб иш бошлаган бўлсалар-да, эндиликда маблағлар қаерга кетаётганини тушунишга ва харажатларни жиловлашга уринмоқдалар. OpenAI корпоратив бўлими раҳбари Александер Эмбрикоснинг сўзларига кўра, мижозлар билан суҳбат мавзуси моделнинг имкониятларидан унинг самарадорлиги ва токенлар назоратига кўчган. Ҳозирда бозор иштирокчилари AI харажатларини кузатиш учун янги воситалар ва стандартларни ишлаб чиқишга киришган.

Линух Фоундатион томонидан эълон қилинган Токеномикс Фоундатион лойиҳаси айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган. ФинОпс Фоундатион ижрочи директори Ж.Р. Сторментнинг таъкидлашича, кўплаб компаниялар апрель ойидаёқ йиллик бюджетдан 3 баравар кўп маблағ сарфлаб бўлишган. Бу ҳолат технология соҳасида ҳақиқий экзистенциал инқирозни келтириб чиқарди ва "тезроқ ҳаракат қилиш" шиори ўрнини "хавфсизлик тўсиқлари ва назорат" эгаллади.

Янги авлод моделлари, жумладан Anthropic компаниясининг Claude Опус 4.5, OpenAI'нинг GPT-5.1 ва Google'нинг Gemini 3 Pro каби воситалари агентик функцияларни яхшилаган бўлса-да, бу истеъмолнинг каррали ўсишига сабаб бўлди. Айрим маълумотларга кўра, бир компания ходимлар учун лимит ўрнатишни унутиб қўйгани сабабли Claude учун 500 миллион доллар тўлашга мажбур бўлган. Приселине вакиллари бу ҳолатни ўзига хос "қарамлик"ка қиёсламоқда.

Фарос AI ва Желлйфиш каби платформалар ўтказган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, AI воситаларидан кўп фойдаланадиган муҳандислар икки баравар самаралироқ бўлиши мумкин, бироқ бунга эришиш учун улар 10 баравар кўп токен сарфламоқдалар. Шу билан бирга, кодлардаги хатолар ва қайта ёзишлар сони ҳам ортиб бормоқда, бу эса сунъий интеллектнинг иқтисодий самарадорлигини шубҳа остига қўймоқда.

AIOpenAIMicrosoftGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус