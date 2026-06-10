Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгилади
Мамлакатимиз иқтисодиётида фуқароларнинг харид қобилияти ва турмуш фаровонлигига бевосита таъсир этувчи муҳим ва ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Жорий йилнинг май ойи якунларига кўра, Ўзбекистонда истеъмол секторидаги йиллик инфляция суръатлари сезиларли даражада пасайиб, 5,5 фоизлик кўрсаткични ташкил этди. Бу рақам юртимизнинг сўнгги йиллардаги замонавий иқтисодий тарихидаги энг паст ва энг ижобий кўрсаткич — тарихий минимум бўлиб рекорд ўрнатди. Таққослаш ва таҳлил учун айтадиган бўлсак, ушбу кўрсаткич шу йилнинг апрель ойида 7 фоизни, ўтган йилнинг айнан май ойида эса анча юқори — 8,7 фоизни ташкил этаётган эди. Нарх-навонинг бундай барқарорлашуви бозорлардаги кескинликнинг камайганидан далолат беради.
Бироқ, иқтисодиётдаги умумий ижобий ва пасаювчи динамикага қарамай, аҳолининг кундалик эҳтиёжлари учун энг зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари сегментида, хусусан, гўшт маҳсулотлари бозорида бир оз қимматлашиш ва нархларнинг ўсиши кузатилди. Олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатдики, май ойи давомида:
Суяксиз мол гўштининг ўртача баҳоси 3,6 фоизга;
Суякли мол гўшти ҳамда лаҳм қўй гўшти нархлари эса 2,9 фоизга юқорилаган.
Юртимизнинг бош молиявий регулятори ҳисобланган Марказий банк узоқ муддатли мақсадли стратегик кўрсаткични (таргет) 5 фоиз даражасида қатъий сақлаб қолмоқда. Шундай бўлса-да, молиявий таҳлилчилар ва иқтисодчиларнинг прогнозларига кўра, ички бозордаги мавсумий омилларни ҳисобга олган ҳолда, жорий йилнинг якунига қадар умумий инфляция даражаси 6,5 фоизгача бироз тузатилиши (кўтарилиши) тахмин қилинмоқда. Энг асосий ва қувонарли стратегик мақсад эса олис эмас — олимлар ва иқтисодий ислоҳотлар режасига кўра, 2027 йилнинг сўнггига қадар мамлакатимизда 5 фоизлик мақсадли инфляция кўрсаткичига бутунлай ва барқарор равишда эришиш кутилмоқда. Бу эса миллий валютамиз қадрини янада мустаҳкамлайди.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги ислоҳотлар, Марказий банкнинг янги қарорлари, бозорлардаги нарх-наво таҳлиллари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…