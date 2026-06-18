Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқда

·0·Иқтисодиёт
Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқда

Криптовалюта олами ва анъанавий молия бозори ўртасидаги чегара тобора йўқолиб бормоқда. Дунёдаги энг йирик крипто-платформалардан бири бўлган Blockchain.com, Ондо Финансе билан ҳамкорликда 173 та янги токенизация қилинган акция ва биржа фондларини (ETF) ўз листингига қўшди. Бу қадам платформадаги реал активлар (РВА) сонини 430 тадан ошириб, инвесторлар учун рақамли активлар экотизимида янги имкониятлар очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги рўйхатдан нафақат очиқ акциядорлик жамиятлари, балки SpaceX каби хусусий компанияларнинг улушлари, ғазначилик маҳсулотлари ва даромадга йўналтирилган стратегик фондлар ҳам ўрин олган. Маълумотларга кўра, ушбу активлар Ethereum, Solana ва BNB Chain блокчейн тармоқлари орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Бу эса инвесторларга анъанавий брокерлик ҳисобларисиз, бевосита крипто-ҳамёнлар орқали йирик компаниялар акциядорига айланиш имконини беради.

Технологик йўналишлар ва янги бозорлар

Blockchain.com янгиланиши доирасида сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси, энергетика, робототехника, автоном транспорт воситалари ва квант ҳисоблашлари каби истиқболли соҳаларга боғланган тематик сават (баскет) активларини ҳам жорий қилди. Бу каби ёндашув инвесторларга муайян бир компанияга эмас, балки бутун бир технологик тармоққа блокчейн орқали сармоя киритиш имконини беради.

Айниқса, SpaceX компаниясига бўлган қизиқиш юқорилигича қолмоқда. Blockchain.com ўзининг СПКХ токени орқали ушбу коинот гиганти акцияларига билвосита эгалик қилиш имконини тақдим этди. Бундан ташқари, ўтган ҳафтада институционал мижозлар учун SpaceX билан боғлиқ муддатсиз контрактлар ҳам ишга туширилган эди. Бу каби қадамлар крипто-биржаларнинг анъанавий фонд бозорлари билан рақобатини кучайтирмоқда.

Ҳуқуқий тўсиқлар ва бозор ўсиши

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) томонидан миллий бозор тизими қоидаларига киритилиши кутилаётган ўзгаришлар ушбу соҳа учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торн фикрича, айрим чекловларнинг олиб ташланиши DeFi (марказлашмаган молия) тизимида АҚШ акциялари савдоси йўлидаги энг катта таркибий тўсиқларни бартараф этади.

RVA.xyz таҳлилий маълумотларига кўра, токенизация қилинган акциялар бозори жорий йилда кескин ўсишни кўрсатди. Бугунги кунда ушбу бозорнинг умумий қиймати 1,57 миллиард долларга етган бўлиб, бу ўтган йилги 330 миллион долларлик кўрсаткичдан қарийб беш баравар кўпдир. Бозорнинг етакчи активлари қаторига қуйидагилар киради:

  • NVIDIA ва Circle каби технологик гигантлар акциялари;
  • Ондо Финансе томонидан тақдим этилган давлат облигациялари;
  • Хусусий компаниялар ва венчур лойиҳалар улушлари;
  • Юқори даромадли ETF ва индекс фондлари.
Standard Chartered банки прогнозларига кўра, токенизация жараёни 2030-йилга бориб DeFi активлари қийматини 2,7 триллион долларгача ошириши мумкин. Blockchain.com ва унинг ҳамкори Ондо Финансе айни дамда ушбу бозорда етакчилик қилишга интилмоқда. Ҳозирда Ондо платформаси 3,8 миллиард долларлик активларни бошқармоқда ва бу кўрсаткич янги ҳамкорликлар ҳисобига янада ўсиши кутилмоқда.

Blockchain.comSpaceXКриптоАкцияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиFIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиБугун, 19:16АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиКеча, 17:57Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКриптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКеча, 16:59Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиКеча, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда