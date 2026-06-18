Blockchain.com анъанавий акцияларни токенизация қилиш кўламини кенгайтирмоқда
Криптовалюта олами ва анъанавий молия бозори ўртасидаги чегара тобора йўқолиб бормоқда. Дунёдаги энг йирик крипто-платформалардан бири бўлган Blockchain.com, Ондо Финансе билан ҳамкорликда 173 та янги токенизация қилинган акция ва биржа фондларини (ETF) ўз листингига қўшди. Бу қадам платформадаги реал активлар (РВА) сонини 430 тадан ошириб, инвесторлар учун рақамли активлар экотизимида янги имкониятлар очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги рўйхатдан нафақат очиқ акциядорлик жамиятлари, балки SpaceX каби хусусий компанияларнинг улушлари, ғазначилик маҳсулотлари ва даромадга йўналтирилган стратегик фондлар ҳам ўрин олган. Маълумотларга кўра, ушбу активлар Ethereum, Solana ва BNB Chain блокчейн тармоқлари орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Бу эса инвесторларга анъанавий брокерлик ҳисобларисиз, бевосита крипто-ҳамёнлар орқали йирик компаниялар акциядорига айланиш имконини беради.
Технологик йўналишлар ва янги бозорларBlockchain.com янгиланиши доирасида сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси, энергетика, робототехника, автоном транспорт воситалари ва квант ҳисоблашлари каби истиқболли соҳаларга боғланган тематик сават (баскет) активларини ҳам жорий қилди. Бу каби ёндашув инвесторларга муайян бир компанияга эмас, балки бутун бир технологик тармоққа блокчейн орқали сармоя киритиш имконини беради.
Айниқса, SpaceX компаниясига бўлган қизиқиш юқорилигича қолмоқда. Blockchain.com ўзининг СПКХ токени орқали ушбу коинот гиганти акцияларига билвосита эгалик қилиш имконини тақдим этди. Бундан ташқари, ўтган ҳафтада институционал мижозлар учун SpaceX билан боғлиқ муддатсиз контрактлар ҳам ишга туширилган эди. Бу каби қадамлар крипто-биржаларнинг анъанавий фонд бозорлари билан рақобатини кучайтирмоқда.
Ҳуқуқий тўсиқлар ва бозор ўсишиАҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) томонидан миллий бозор тизими қоидаларига киритилиши кутилаётган ўзгаришлар ушбу соҳа учун янги даврни бошлаб бериши мумкин. Galaxy тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торн фикрича, айрим чекловларнинг олиб ташланиши DeFi (марказлашмаган молия) тизимида АҚШ акциялари савдоси йўлидаги энг катта таркибий тўсиқларни бартараф этади.
RVA.xyz таҳлилий маълумотларига кўра, токенизация қилинган акциялар бозори жорий йилда кескин ўсишни кўрсатди. Бугунги кунда ушбу бозорнинг умумий қиймати 1,57 миллиард долларга етган бўлиб, бу ўтган йилги 330 миллион долларлик кўрсаткичдан қарийб беш баравар кўпдир. Бозорнинг етакчи активлари қаторига қуйидагилар киради:
- NVIDIA ва Circle каби технологик гигантлар акциялари;
- Ондо Финансе томонидан тақдим этилган давлат облигациялари;
- Хусусий компаниялар ва венчур лойиҳалар улушлари;
- Юқори даромадли ETF ва индекс фондлари.
…