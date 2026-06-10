Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчи

·0·Иқтисодиёт
Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчи

Европа Иттифоқи Россияга қарши 21-санкциялар пакети доирасида 11 та крипто платформада транзакцияларни тақиқлашни таклиф қилди. Европа Комиссияси вице-президенти ҳамда ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Кажа Каллас банклар, қурол ишлаб чиқарувчилар, нефт трейдерлари ва нефтни қайта ишлаш заводларига қаратилган янги чораларни эълон қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

“Биз айрим учинчи давлатлар учун крипто-актив хизматларига қўйилган тақиқни кучайтирамиз, янги чекловларни жорий этамиз ва 11 та крипто платформадаги транзакцияларни тақиқлаймиз”, деб ёзди Каллас Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида. Ушбу таклиф Европа Иттифоқининг санкциялар кампаниясини Россия банклари ва энергия даромадларидан ташқари, Москвага Украинадаги уруш туфайли ўрнатилган чекловларни четлаб ўтишга ёрдам бераётган крипто фирмаларга ҳам кенгайтиради.

Европа Комиссияси президенти Урсула вон дер Леен ушбу пакетга яна 31 та Россия банки ва учинчи давлатлардаги 20 та тузилма, жумладан, банклар, крипто платформалар ва нефт трейдерлари киритилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу нишонлар санкцияга тушган Россия жисмоний ва юридик шахсларига хизмат кўрсатган ёки ЕИ чораларини четлаб ўтишга кўмаклашган.

Ушбу таклиф Буюк Британиянинг 26-май куни HTX биржаси ортида турган Huobi Глобал С.А. компаниясига қарши санкцияларидан сўнг эълон қилинди. Британия расмийлари HTX Россия ҳукумати билан боғлиқ молиявий тармоқларни қўллаб-қувватлаган деб гумон қилмоқда. Хусусан, биржа санкция остидаги Гарантех ва А7 Limited Лиабилитй Компани орқали маблағ ўтказишда айбланмоқда.

Глобал Ledger ҳисоботига кўра, HTX 2021-йилдан 2026-йил майигача тахминан 21,06 миллиард долларлик юқори хавфли крипто оқимларини қайта ишлаган. Ушбу сумманинг камида 7,64 миллиард доллари Россиянинг юқори хавфли субъектлари ва даркнет бозорлари, жумладан, Гарантех ва Ҳйдра билан боғлиқ экани айтилмоқда. HTX эса бу айбловларни рад этиб, санкцияга тушган тузилма онлайн биржадан алоҳида эканини таъкидламоқда.

Европа ИттифоқиСанкцияКриптоРоссияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиЎзбекистонда инфляция даражаси тарихий минимум кўрсаткичини янгиладиБугун, 08:32Чаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиЧаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашдиБугун, 07:17Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиHyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 07:16Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиИнсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиБугун, 06:13Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаBitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаБугун, 05:5711 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда11 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди