Европа Иттифоқи Россияга қарши 11 та крипто платформани тақиқламоқчи
Европа Иттифоқи Россияга қарши 21-санкциялар пакети доирасида 11 та крипто платформада транзакцияларни тақиқлашни таклиф қилди. Европа Комиссияси вице-президенти ҳамда ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Кажа Каллас банклар, қурол ишлаб чиқарувчилар, нефт трейдерлари ва нефтни қайта ишлаш заводларига қаратилган янги чораларни эълон қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
“Биз айрим учинчи давлатлар учун крипто-актив хизматларига қўйилган тақиқни кучайтирамиз, янги чекловларни жорий этамиз ва 11 та крипто платформадаги транзакцияларни тақиқлаймиз”, деб ёзди Каллас Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида. Ушбу таклиф Европа Иттифоқининг санкциялар кампаниясини Россия банклари ва энергия даромадларидан ташқари, Москвага Украинадаги уруш туфайли ўрнатилган чекловларни четлаб ўтишга ёрдам бераётган крипто фирмаларга ҳам кенгайтиради.
Европа Комиссияси президенти Урсула вон дер Леен ушбу пакетга яна 31 та Россия банки ва учинчи давлатлардаги 20 та тузилма, жумладан, банклар, крипто платформалар ва нефт трейдерлари киритилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ушбу нишонлар санкцияга тушган Россия жисмоний ва юридик шахсларига хизмат кўрсатган ёки ЕИ чораларини четлаб ўтишга кўмаклашган.
Ушбу таклиф Буюк Британиянинг 26-май куни HTX биржаси ортида турган Huobi Глобал С.А. компаниясига қарши санкцияларидан сўнг эълон қилинди. Британия расмийлари HTX Россия ҳукумати билан боғлиқ молиявий тармоқларни қўллаб-қувватлаган деб гумон қилмоқда. Хусусан, биржа санкция остидаги Гарантех ва А7 Limited Лиабилитй Компани орқали маблағ ўтказишда айбланмоқда.
Глобал Ledger ҳисоботига кўра, HTX 2021-йилдан 2026-йил майигача тахминан 21,06 миллиард долларлик юқори хавфли крипто оқимларини қайта ишлаган. Ушбу сумманинг камида 7,64 миллиард доллари Россиянинг юқори хавфли субъектлари ва даркнет бозорлари, жумладан, Гарантех ва Ҳйдра билан боғлиқ экани айтилмоқда. HTX эса бу айбловларни рад этиб, санкцияга тушган тузилма онлайн биржадан алоҳида эканини таъкидламоқда.
…